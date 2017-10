Suhteekspert soovitab: kaks asja, mis aitavad suhtes tülisid vältida

Suhteterapeut Esther Perel, kes on kirjutanud mitmeid raamatuid konfliktide ennetamise teemal, ütleb, et on kaks põhilist käitumismustrit, mis aitab ennetada või peatada konflikti teket, vahendab Business Insider. Nendeks on empaatia näitamine ja vastutuse võtmine. Oskus aru saada ja mõista, miks teine inimene tunneb just nii nagu ta tunneb, on väga oluline just suhte püsimise ja konfliktide ületamise seisukohalt, rõhutab Perel. Paraku väga tihti me unustame olla empaatilised.

Ka hiljutised uuringud toetavad teooriat, et empaatiavõime ja vastutuse võtmine on eduka suhte nurgakivi. Tuli välja, et paarid, kes rääkisid ükstega oma tunnetest konflikti tekkimisel ja tundsid, et neid mõistetakse, olid rohkem rahul oma suhtega, kui need, kes ei saanud vajalikku mõistmist. Isegi kui lihtsalt öelda: «jah, ma mõistan», aitab juba teist inimest ja teie suhet, kuigi sa tegelikult päris hästi ei mõista. Kinnitus aga, et sa soovid mõista, annab juba signaali, et sa hoolid.

Teine viis, kuidas käituda, on olla vastutustundlik. Alati see küll ei õnnestu aga proovi mõelda, miks teine solvub, minu sõnadest valesti aru saab või miks miski teda ärritab. Kõigel, mis me välja ütleme on tagajärjed ja kui me seda ei taju või tähele ei pane, on suhet raske hoida. Peegelda alati endale tagasi seda, mida just ütlesid ja ürita panna end teise olukorda – need pealtnäha lihtsad nõuanded võivad olla teglikult keerulisemad kui paistavad, kuid pikas perspektiivis toimivad.