Top 30: kõige halvemad toidud, mida kohtingul süüa

Esimesele kohtingule minnes on arusaadav, kui närv on sees ja peas valitseb segadus. Mida selga panna, mida öelda, kuidas käituda? Varasematest rahvaküsitlustest oleme näinud, et kõige peletavamaks peetakse uue kallima juures halba hingeõhku. Nii palju saad vähemalt ise ära teha, et ei söö sel päeval toitusid, mis seda veelgi rikuvad.