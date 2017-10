Postimehe nädalahoroskoop 7.-13. oktoober

Jäär

21. märts – 19. aprill

Sul on tahtmine end tööl jõuliselt maksma panna. Kui oled mingi tee õigsuses veendunud, on kellelgi väga raske su meelt muuta. Kellegi soovis arutelu alustada võid näha rünnakut enda vastu ning tunnetada vajadust jõuliseks enesekaitseks. Raske on juhul, kui sul on kellegagi kolleegidest isiklikke suhteid.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Oled võimeline tugevaks vaimseks pingutuseks. Kui on vaja kellelegi oma põhimõtteid selgitada või millegi organiseerimisel korraldusi jagada, paned enda soovid jõuliselt sõnadesse. Vaevalt küll, et keegi sulle vastu vaielda tihkab. Armusuhteis oled emotsionaalne, väljendad julgelt nii õnnetunnet kui pettumust.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Lähedaste inimestega suhtlemine on mõnikord üllatavalt keeruline. Paraku on ju nii, et need, kes on kõige kallimad, võivad ka kõige valusamalt haiget teha, sest nende sõnade ja tegude suhtes oleme kõige tundlikumad. Püüa olla kannatlik ja mõistev, proovi asju näha ka teise inimese vaatepunktist.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Ärritavalt mõjub see, kui keegi lähedastest sind kritiseerima või õpetama kukub. Eriti juhul, kui see puudutab sinu isiklikku armuelu! Ehkki kipud vihastama, oleks targem aru saada tema käitumise tagamaadest – kas ta on ehk sinu pärast mures? Riidlemise asemel proovi rahulikul toonil suhelda.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Oled küll tõsisel töölainel, ent äriasjade ajamine ei kulge just libedalt. Parem on kindla peale välja minna, jätkata asjadega, mis on end varem ära tasunud. Uute tegevuste alustamisel võid kohata takistusi ja vastupanu. Töises õhkkonnas on kerge kellegagi vaidlema minna. Kui õli tulle valad, võib see sõnasõjaks kiskuda.

Neitsi

23. august – 22. september

Tunned end ilmselt tugeva ja löögijõulisena, oled valmis tegevusse tormama. Paraku aga hoog raugeb, kui kaasinimestega asju ajama pead – nad ei taha sinu algatusega niisama lihtsalt kaasa tulla. Sinu suutlikkus ka keerukas olukorras vastu pidada võiks ju imetlust tekitada, ent kaaslased on kiitusega kitsid.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Selle nädala tugevat energiatulva on üsna keeruline millegi uue algatamiseks ja üles ehitamiseks kasutada. Lõhkuda ja lammutada on kuidagi palju lihtsam! Mõnel juhul võib muidugi kasu olla ka sellest, kui esmalt plats puhtaks lüüa – siis on avaralt ruumi, mida uute ideedega täita.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Suhtlemist on palju ja see on intensiivne. Kunagised tüliküsimused võivad taas päevakorrale kerkida. Kui neid lahendama asud, pead enda käitumist tugevalt kontrollima. Ära unusta, et eesmärk on kord majja luua, mitte uut segadust tekitada! Võitlust ja vaidlemist on omajagu, lööd selles hoogsalt kaasa.

Ambur

22. november – 21. detsember

Tööl on su tegevusvabadus piiratud – ülemuste poolt võib tulla korraldusi, mis sulle sugugi meelt mööda pole. Sulle tundub, et sind surutakse alla, su andekust ja säravat mõistust ei hinnata piisavalt. Jonnides ja uksi paugutades ei õnnestu sul kiidusõnu välja teenida, edasi saab viia vaid järjekindlus.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Päikese ja Merkuuri kvadraadid Pluutoga annavad sulle küll tohutult energiat, aga päris raske on seda õigesse kanalisse suunata. Kõige lihtsam näib olevat oma tahtmist jõuga saada. Võid ka kõrgemal positsioonil olevad isikud oma teravate küsimuste ja kriitikaga nurka suruda, ent kas sellest pikemas perspektiivis ka kasu on?

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Kaaslased võivad sinu suhtes üsnagi kriitilised olla, pannes pahaks seda, kuidas sa rahaga ümber käid või siis heites ette teadmiste lünklikkust mingis valdkonnas. Ära võta isiklikult, ära solvu. Pigem analüüsi, kas jutus on ka terake tõtt sees. Pingelistest kogemustest on meil teinekord paljugi õppida.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Hea oleks töised ja isiklikud asjad rangelt lahus hoida. Kui töötad koos abikaasaga või on sul kellegi vastu kolleegidest õrnemad tunded tekkinud, siis võib aeg pingeliseks osutuda. Sul tuleb teha tööalaselt edasiviivaid otsuseid, mis ei pruugi isiklikus plaanis sugugi meeldivad olla. Ole valikuid tehes hoolas.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee