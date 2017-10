Miks on kodus töötada parem?

Kodukontoril on aga ka miinuspool, vahendab Time. Nimelt kipuvad kodus töötajad tegema pikemaid töötunde ning segi ajama töö ja pereelu.

Kodust töötamine on igal pool maailmas tõusev trend. Seda ka paljuski sellepärast, et sellest räägitakse aina enam. Teadlased on nüüd ka lähemalt uurinud, kui hea kaugtöö tegelikult on.

Tuleb välja, et kodust töötamine sobib ka tööandajatele, kuna kodus töötavad inimesed pingutavad rohkem ja teevad suurema tõenäosusega rohkem kui vaja. Kellast kellani kontoris olijad aga teevad täpselt nii palju, kui kästakse. Kodust töötajad hindavad samuti oma rahulolu tööga paremaks. Samas muretsevad kaugtööd tegevad inimesed rohkem selle üle, kas nende tööga ollakse rahul ja kas kõik on tehtud õigeaegselt.

Teadlased toovad välja kaugtöö positiivsusena ka seda, et saab paremini ühildada koduseid tegemisi ja tööd, samuti on lihtsam oma aega planeerida. Kokkuvõtvalt võib väita, et kodus töötamisel on siiski rohkem plusse kui miinuseid ja seda ka tööandaja jaoks.