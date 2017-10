Galerii: Perit Muuga esitles maagilist metsamoodi

Etendus toimus Telliskivi loomelinnaku varjatumas osas – M-hoones, millesse oli püsti pandud suur ja ilus kuusemets. Samblast kändude ja metsloomadeni.

Kollektsiooni mustrid, tekstuurid ja toonid on paljuski inspireeritud vanade eestlaste käsitöömeistrite kasutatud materjalidest nagu puit, raud, pronks, vask ja hõbe. Samuti on taas tulemas hundimustrid ja ka karudega kangad. Lisaks looduspiltidele on põneva kontrastina kollektsioonis ka mummumotiivi ja pärlkaunistusi. Läbivateks toonideks on rohelise erinevad varjundid, sinakashallid, sügavpruunid ja metalsed varjundid, millele lisab särtsu moodne roosa. Materjalidest on kasutatud nahka hellitavaid samsiseid kangaid, huvitavaid sissepressitud mustritega sameteid, erinevaid puuvillasid ja efektseid läikivate mustritega kangaid. Lõiked on mitmekülgsed oma erinevates suurusvormides - klassikalised taljesse töödeldud kleidid, vabamad lõiked ja esmakordselt ka ülesuuruses (oversized) vormid. Kollektsioonist leiab nii igapäevaseks kandmiseks sobivaid riideid kui ka tõeliselt pidulikke õhtukleite, samuti isikupäraseid kotte ning puidust ehteid.

Tauno Kangro modelleeris kohapeal, inspireerituna moe-show’st. Samuti sai nautida Tauno Kangro looma-skulptuuride näitust. Müstiliste kongihelidega kostitas publikut Kaia Karjaste, õhtut juhtis Anatoli Tafitšuk.