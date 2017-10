SÕBRANNA.EE MOEBLOGI: töönädala garderoob hertsoginna Kate'i eeskujul

Kate Middleton, keda maailm tunneb kui Cambridge’i hertsoginnat, on tuntud oma laitmatu stiilitunnetuse poolest. Alati väljapeetud, kuid naiselikult minimalistlike komplektidega on Kate heaks eeskujuks, keda riiete kombineerimisel jälgida. Seekord koostame Kate’i jälgedes käies töönädala garderoobi, millega on sobilik hommikul kontorisse minna, ja miks mitte õhtul, lisades mõned aksessuaarid ja punase huulepulga, ka sõpradega kohtuda.

ESMASPÄEV

/ REX Features / Ian Vogler / Mirrorpix

MÄRKSÕNA: siidirätik / siidisall / õhuline sall

Klassikaline pintsak-püksid komplekt saab kohe uue ja värskema ilme, kui seod kaela värvilise siidisalli. Piisab ainult paarist erineva mustri ja värvikombinatsiooniga sallist, et neid erinevat värvi pluusidega kombineerides moodustada lõputult erinevaid variatsioone. Vahelduse mõttes võib proovida siidirätiku ka käekoti külge siduda, tulemuseks on jällegi uutmoodi komplekt. Erinevate sallidega saad mängida ka õhulisemate kampsunite peal. Lemmik kerge suvesall ei pea sugugi sügisperioodiks kappi jääma, vaid võib olla hoopis tore lisand riietusele värvi andmiseks.

TEISIPÄEV

/ CAP / Insight media / REX Features

MÄRKSÕNA: kleit aksessuaariga

Alati naiselik valik kleit võib saada hoopis uue ilme, kui lisad kleidi peale vöö. Olenevalt kleidi lõikest ja tegumoest saab vöö sättida kas puusadele või hoopis vöökohta. Mängida saab ka stiiliga, on olemas lõputu hulk erinevaid vöid: peenikesed, laiad, neetidega, suurte pannaldega, väikeste pannaldega, lipsukestega või miks mitte hoopis väikese põneva ketiga. Kleidile saab hõlpsasti uue mulje anda ka visates peale pintsaku. Ei maksa peljata ka kleidi peal kampsuni kandmist. Lisaaksessuaaridena on hea mõte kanda näiteks prosse.

KOLMAPÄEV

/ Mark Stewart / Camera Press / Tim Rooke / REX

MÄRKSÕNA: toon toonis

Mida vähem erinevaid värve ühes komplektis, seda šikim tulemus. Piltidelt on hästi näha, kuidas sellised garderoobi baasesemed nagu valge särk ja valge pintsak võimaldavad erinevate pükstega kombineerida erinäolisi komplekte. Lisaks valgele on head baasvärvid ka must, hall, beež ja tumesinine. Kõik töötavad nii toon-toonis kui ka omavahel kombineerides. Boonusena annavad tagasihoidlikud värvitoonid loa vingete kingade või aksessuaaridega mängimiseks.

NELJAPÄEV

/ REX Features / Tim Rooke / REX

MÄRKSÕNA: eriilmelised püksid

Hea jätk toon toonis komplekti kombineerimisele. Lihtsat ja alati töötavat tumesinise pintsaku ja valge pluusi kombinatsiooni saab vürtsitada pükste valikuga. Kevadsuvisest hooajast kaasa võetud lemmikud mustrilised püksid sobivad tagasihoidlikult kombineerides ka kontorisse. Kui pükste muster on kirju, tasub ülespoole valida musta pintsaku ja musta pluusi kombinatsioon. Eelistades ühetoonilisi pükse, saab omanäolisust lisada erinevate vööde abil. Tumesinine ja pruuni erinevad varjundid töötavad koos alati hästi.

REEDE

/ Tim Rooke / REX / REX Features

MÄRKSÕNA: mugavus

Kui kätte on jõudnud töönädala viimane päev ja tunned, et tahaks end juba vaikselt nädalavahetuse lainele häälestada, vali reedeseks päevaks mugavus. Lihtne mõnusas värvitoonis hõlmikkampsun mõjub elegantselt, kui kanda seda näiteks kõrge säärega seemisnahksete saabastega. Või siis võta täiesti vabalt ja pane jalga oma lemmikud tossud või tennised ja näiteks samas toonis kampsun. Tulemus on lihtne, kuid olenevalt pükste ja kampsuni värvivalikust, saad mängida nii vabama kui elegantsema tulemusega.

Ja kui juba reede käes on, siis pole paha mõte koduteel väike kimp lilli kaasa haarata, et kodus mõnus puhkamise meeleolu luua.