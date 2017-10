Kuidas aru saada, kas oled saanud orgasmi või mitte?

Filmides ja pornos on naised alati meeletus ekstaasis nagu nad oleks saanud kirjeldamatu naudingu, vahendab Daily Mail. Kas see mõjub võltsilt või mitte, siis igal juhul on tegemist näitlemisega ja millegagi, mis reaalset elu ei peegelda.

Tuleb aga välja, et koguni üks kolmandik naistest ei saa orgasmi ja 32 protsenti naistest, kes pöörduvad seksiterapeudi poole, väidavad, et nad ei saa aru, kas nad said orgasmi või mitte. Probleem on selleks, et naised küll erutuvad seksimise alguses, kuid seksi lõpus ehk siis kui mees on lõpuni jõudnud, pole nemad veel orgasmini viidud.

Parim viis oma seksuaalsuse testimiseks on kasutada kas vibraatorit või oma käsi, soovitab Cox. Sel juhul õpid oma keha paremini tundma ja ka seda, mis sulle meeldib. Pealegi enamus naisi saavad orgasmi ainult masturbeerides.

Orgasm ei pea nägema välja selline nagu filmides, kuid on mõned tunnused, mis seda kirjeldavad. Näiteks orgasm on alati surve või pinge vabanemine stimulatsiooni toel. Erinevus on aga selles, kui võimas see pinge vabanemine on ja kuidas see meid tundma paneb. Peale individuaalsete faktorite mõjutab orgasmi ka see, mida ollakse söönud, joonud (eriti alkohol) ja kuna viimati seksiti. Samuti see, millist stimulatsiooni viisi on kasutatud. Kas suuseksi, masturbeerimist, vibraatorit või vaginaalset penetratsiooni.

Tracey Cox soovitab igal naisel leida see oma viis, kuidas orgasmini jõuda ja ta rõhutab, et kunagi ei tohi oma rahulolematust partneri eest varjata või naudingut teeselda.