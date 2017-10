Lugeja kirjutab: liigne meik teeb vanaks

Nii minu ema kui vanaemad on alati rõhutanud, et loomulik ja neutraalne ilu on kõige parem. Kuna aga mood ja võimalused/vahendid arenevad nii kiiresti, siis olen tihtipeale hoopis mina see, kes neile ilunippe jagab.

Meigiga ei tohiks liialdada, sest see mõjub näonahale kurnavalt ning vananemismärgid saabuvad kiiremini. Tuleb tunda enda näonahka, silmi, huuli ja mis neile kõige paremini sobib. Samuti tuleb tutvuda toodetega, nende koostisega ja mõjuga nahale, pigem investeerida kvaliteetsetesse toodetesse.

Meigiga seoses kehtib minu puhul ütlemine, et vähem on rohkem.

Riietuse puhul on ema sõnul kõige olulisem see, et ise ennast mugavalt tunneks, sest vahet ei ole, mis seljas on, kui enesetunne on hea, siis ei ole vaja millegi pärast muretseda.