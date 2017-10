Tallinn Fashion Weekile tuleb Eesti moe- ja ehteparemik

Eesti moe tähtsündmus Tallinn Fashion Week leiab aset 11.-14. oktoobril Vaba Laval ning pakub lisaks põhiprogrammile võimaluse piiluda ka kodumaise disaini telgitagustesse. 12. oktoobril kell 12-21 toimub Tallinn Fashion Weeki raames rõiva- ja aksessuaaridisainerite ateljeede avatud uste päev, mis on külastajatele tasuta ning millest võtavad osa viis Tallinna vanalinnas asuvat disainistuudiot: Stuudio Nahk, KÄT, MARIMO, Birgit Skolimowski ja GRAM.

Disainerite tööd on väga detailsed ning seega pole kõiki tooteid, aksessuaare või detaile alati võimalik catwalk’il presenteerida, samuti soovivad disainerid, et nende looming ei oleks inimestele kättesaamatu ega kauge. Just seepärast löövad disainerid 12. oktoobril ateljeede uksed valla ning ootavad stuudiotesse külla ka neid, kes ei ole varem jõudnud või julgenud Eesti disaini lähemalt uudistada. Avatud uste päeval saab tutvuda disainerite värskete sügistalviste kollektsioonidega, uurida loomingusse peidetud peeneid detaile ning saada aimu sellest, kuidas üks kollektsioon sünnib ja valmib. Disainerid vastavad kõikidele küsimustele nii toodete kui kollektsioonide loomise kohta ning jagavad soovitusi ka sobivate toodete leidmiseks. Avatud uste päeval saavad külalised kindlasti ka suu magusaks ning soovi korral seltsiks klaasikese kihisevat.

Väikese vimkaga modernseid klassikuid loov Stuudio Nahk ja kaasaegsele naisele suunatud rõivabränd KÄT on selleks päevaks oma ateljeed ühe katuse alla kolinud ning leitavad Stuudio Naha ruumidest aadressil Müürivahe 17-1.

Iseseisvale naisterahvale klassikalist kvaliteetmoodi pakkuva MARIMO leiab samuti lähedalasuvast stuudiost, täpsemalt Müürivahe 17 hoovist.

Avatud stuudiote päeval ootab külalisi ka Birgit Skolimowski, kelle ateljees saab näha ja proovida tema uut ehteseeriat «LA VIE», mis on inspireeritud Kristina Viirpalu selleaastasest Kuldnõela gala kollektsioonist. Lisaks Birgitile ootavad moesõpru ka ehtestuudio GRAM kunstnikud Merle Kasonen, Linda al-Assi, Ettel Poobus, Kärt Maran, Maarja Niinemägi, Kristiina Kibe ning Kertu Tuberg. Nii GRAMi kui ka Birgit Skolimowski leiab aadressilt Hobusepea 2.