Naine tunnistab: milleni viib kogu elu kestnud ebakindlus oma keha pärast

«Minu halb suhtumine oma kehasse hakkas juba kooliajast. Õnnetuseks hakkasin koolis teistest tüdrukutest varem arenema. Kui teised oli pulgad, olid mul juba vormid ja nii need poisid said hoogu, et mind mõnitama hakata. Vaimne vägivald koolis kestis mitmeid aastaid ja oli ikka jube. Käisin alati mööda seinu ja klassi sisenesin koos õpetajaga.

Teismelisena viis see lõpuks selleni, et põdesin aasta anoreksiat. Kindlasti oleks see haigus hullemaks läinud, aga tänu suurele trennikoormusele ja mitte söömisele läks mul põlv läbi ja see tõi taas kaasa kaalutõusu, kuna ma ei saanud trenni teha. Mäletan siiani seda hetke, mil ema mulle teismelisena mõnitaval toonil ütles, kui vaatasin ühte kuulsust: «Sa ei saanudki selliseks, nagu tahtsid.» Või kuidas ta üks õhtu ütles, et mis sa õgid kogu aeg, su kintsud on nii jämedad. Pidevalt ütles, et mulle ei saa poodi riideid ostma minna, kuna ma olen kogukas ja mulle ei sobi midagi. Siiani vaatab ta vahel viltu, kui julgen midagi osta, mis figuuri rõhutab. Ema ei saanud arvatavasti ise ka aru, kui haavavad need sõnad olid. Ta ise on peenike naisterahvas, aga enne minu sündi oli ka kogukas, kui mu isaga abiellus.

Gümnaasiumis sattusin taas koolis vaimse vägivalla alla, kuna klassi tulid uued poisid. Nad hakkasid mind mõnitama ja see viis selleni, et ma ei julgenud koolisööklas süüa, vaid tegin seda wc-s. Ma vihkasin koolis käimist, ei tahtnud hommikuti üldse ülessegi ärgata. See sai suhteliselt kiirelt lõpu, kuna vanemaid said teada ja tulid lõid koolis korra majja.

Ülikooli ajal ma sain kodust välja ja paraku tõi see läbi suhtlusportaali tekkinud tutvuste mu ellu valesid mehi. Ma läksin peast täitsa hulluks, kuna kooli ajal polnud ma populaarne ja tähelepanu ei saanud. Siis korvasin seda ühe mehe juurest jooksmisega teise juurde. Pidin saama kogu aeg tähelepanu, mis siis, et tegelikult oli meeste eesmärk vaid seksi saada. Ma tundsin ennast nii hästi, kui sain komplimente ja tähelepanu.

Ülikooli aeg jäi üürikeseks ning tuli kolida Soome. Seal ma tutvusin oma lapse isaga. Mind võlus tema puhul see, et ta oli ainuke mees, kes võttiski mind sellisena nagu olen. Teda ei häirinud, et ma polnud modellimõõtu, olin puusakam ja rinnakam. Ta sai pahaseks, kui enda kohta midagi halvustavat ütlesin.

Kui ma jäin rasedaks, siis mu suhtumine kehasse veidi muutus. Tänu kõhu kasvamisele tundsin ennast väga seksikalt. Olin rõõsa ja õnnelik. See tõi kaasa ka liibido suurenemise. Kui beebi ära sündis, siis algul ma ei muretsenud oma keha pärast. Magamatus ja beebi eest hoolitsemine ei viinud mind mõtetele, et olen kole ja paks. Mõned kuud hiljem hakkas mind aga taas painama ebakindlus, et olen paks ja kole ning unistasin ideaalsest figuurist.