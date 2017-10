Miks me oleme sügisel väsinud?

Üks levinumaid põhjuseid on viirushaiguste levik. Peamised viirused, mis külmetust tekitavad on koronaviirus ja rinoviirus, mis levivad külmema ilmaga ehk pigem sügisel ja kevadel, kirjutab Bustle. Samas külmetushaigused pole ainuke põhjus, miks me ennast sügisel väsinuna tunneme. Mis veel?

Päike

Üks põhjus on päikesevalguse vähesus. Mida talve poole edasi, seda lühemaks muutub päev ja eriti palju mõjutab see inimesi põhjala piirkondades nagu ka Eesti. Näiteks hommikune päike on üks olulisemaid signaale meie ajule, et on vaja üles tõusta, kuid sügisel ja talvel on päikest vähem, mis teeb ka ärkamise raskemaks.

Toit

Teine põhjus on üllatuslikult hoopis söök. Nimelt külmade ilmadega kipume sööma rammusamaid toite nagu näiteks pastat, hautisi, küpsetisi jne. Need on küll maitsvad, kuid sisaldavad palju süsivesikuid, mis teevad meid loiuks. Seega arstid soovitavad külmade tulles süüa rohkem proteiini, juur- ja puuvilju, kust saab vitamiine ja mineraale.

Liikumine

Sügisel väheneb ka üldine füüsiline aktiivsus, kuna ilmad on kehvemad ja külmemad. Kes see ikka viitsib vihma ja tormiga õue jalutama või jooksma minna.

Uni

Sügisväsimust tekitab ka magamisrutiini muutus. Paljudel inimestel lähevad sügisel lapsed kooli ja siis peab jällegi varem tõusma ning on tõenäosus, et ei saada piisavalt und. Arstid soovitavad igal juhul magada vähemalt kaheksa tundi ööpäevas ning ärgata ja uinuda iga päev samal ajal.

SAD

Ja viimaks on olemas ka aastaaegade muutumisest tulenev häire ehk inglise keeles: Seasonal Affective Disorder (SAD), mis väidetavalt kimbutab paljusid inimesi. Seda häiret tekitabki kõikide eelnimetatud põhjuste kombinatsioon.

Kui aga sügisest tingitud enesetunne tundub tõsisem kui lihtsalt kehv uni või loidus, siis soovitavad eksperdid minna oma perearsti vastuvõtule, sest halvemal juhul võib sügis tekitada ka depressiooni.