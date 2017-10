Carmen Pritson-Tamme uuest tänusaatest: need inimesed on ääretult suure südamega

Carmen Pritson-Tamme uus saatesari «Oled jätnud jälje» on loodud sooviga tänada ja tunnustada neid inimesi, kes seda tõeliselt väärivad. Need on hingeminevad lood suure südamega inimestest, elutahtest ja elumuutvatest tegudest. «Meieni on jõudnud väga palju imeilusaid lugusid,» kinnitab saate autor, kes on juures olnud kõikidel liigutavatel kohtumistel, mis nüüd vaatajate ette jõuavad. «Mis teeb selle saate eriti emotsionaalseks ja hingeminevaks on see, et need hetked, mil inimest tänatakse, on sellele inimesele tegelikult ootamatud.»

Aitäh on sõna, mida uues saatesarjas kuuleb palju ja Carmen Pritson-Tamme sõnul on sellel sõnal tugev jõud. «Kõik need inimesed, kes on jaganud meiega oma tänulugusid, on ääretult suure südamega. Ainult hingelt suur inimene oskab siiralt öelda aitäh.»