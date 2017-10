Täna algab sügise kõige südamlikum saatesari

«Oled jätnud jälje» tänane avalugu liigutab oma ülima siirusega, kus vaatamata traagilisele elukäigule on üks pere suutnud läbi aastate teineteise jaoks alati olemas olla. Tänusaade annab sõna Margele, kes vaid 10-aastaselt jäi ema ränga haiguse tõttu ilma lapsepõlvest. Varem alati säranud ja tegutsenud ema oli korraga aheldatud haigevoodisse ja laste kanda jäi tema eest hoolitsemine. Marges pole aga piiskagi kibestumist ja täna tahab ta oma ema hoopis tänada selle eest, et ema haigusele alla ei vandunud ja otsustas elada. «Ma tahan, et ta saaks sellest päriselt aru, kui suur naine ta on ja mida ta meile tähendab. See, et ta on meiega koos ja meil alles. See, et ta on meie lastele vanaema… ja ta on äge vanaema! Ma ei kujuta ette, kui teda ei oleks.»

Carmen Pritson-Tamme uus saatesari «Oled jätnud jälje» on loodud sooviga tänada ja tunnustada neid inimesi, kes seda tõeliselt väärivad. Need on hingeminevad lood suure südamega inimestest, elutahtest ja elumuutvatest tegudest. «Oled jätnud jälje» annab võimaluse neile inimestele ütelda aitäh ja teha seda erilisel ning ootamatul moel.

«Oled jätnud jälje» südamlik avasaade on Kanal 2 ekraanil täna kell 21.