Ekspert vastab: kas kaalulangetaja peaks loobuma alkoholitarbimisest?

Miilits ütles, et koolitajana jõuavad temani küsimused alkoholitarbimise kohta peamiselt siis, kui inimene tahab süüa-juua tervislikumalt ja tunneb huvi, kas ja kuidas alkoholitarbimine mõjutab tema kehakaalu. «Kehakaalu tõus on kindlasti üks motivaator, mis sunnib inimest rohkem mõtlema selle üle, mida ta sööb ja joob,» nentis ta.

Miilitsa sõnul ei ole inimesed kehakaalu langetamise nimel üldjuhul valmis alkoholist täielikult loobuma. Ta tõdes, et selleks ei ole ka tegelikult reaalset vajadust. «Kui suudetakse kontrolli alla saada see, mida alkoholi kõrvale süüakse, ei ole alkohol kõige suuremaks takistuseks kaalulangetamisel,» lausus Miilits ja selgitas, et alkohoolsete jookide kõrvale on tavaks süüa rasvaseid suupisteid, näiteks veini kõrvale juustu ja õlle kõrvale vorstikesi. Neid aga tarbitakse rohkem kui inimene endale teadvustab.

«Inimesed söövad ja joovad sageli siis, kui tegelikult pole nälga ega janu,» tõdes Miilits ja lisas, et selle tagajärjeks võib kergesti olla ülesöömine või siis alkoholi puhul liigtarbimine.

Seetõttu soovitab ta esiteks mõelda sellele, millised suupisted on pakutud alkohoolse joogi kõrvale ning süüa neid teadlikult, mitte tarbida pimesi ja n-ö automaatpiloodil. Kasuks tuleks ka teadmine, kui toitainerikka suupistega on tegemist (nt ühes grillvorstis on ca 260 kcal energiat). «Seltskonnas on keeruline jälgida, mida ja kui palju inimene ise sööb. Siin tulebki iseendaga aus olla – kuivõrd oluline on parem tervis ja mida selle nimel ollakse valmis tegema.»

Selleks, et alkoholitarbimisel poleks kehakaalule negatiivset mõju, soovitab ta lisaks toidule ka alkoholi tarbida teadlikult ja tervist säästvalt. «Inimloomuse suhtes ei oleks õige keelata ära asju, mida ollakse harjunud tarbima, näiteks saunas õlle joomist,» lausus Miilits. Sellest tulenevalt soovitab ta pigem piirata koguseid ja sagedust, mitte aga sundida kedagi täielikult alkoholist loobuma. Koguste vähendamine ning tarbimissageduse muutmine, eelkõige just süsivesikurikaste jookide puhul, on tema sõnul kahtlemata abiks kehakaalu hoidmisel või langetamisel.

Harjumuste muutmine ja enese piiramine võib aga näida esialgu keeruline. «Üks kõige lihtsam samm oleks suurendada veetarbimist ehk nagu soovitab Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liidu kampaania «Kui võtad, võta vett vahele!»» ütles Miilits. Lisaks selgitas tervisekoolitaja, et vesi aitab tasakaalustada alkoholist tulenevat veekaotust ning muudab oluliselt lihtsamaks tarbitava alkoholikoguse piiramise. «Veejoomine on üks kõige lihtsamaid samme, mida soovitan julgelt proovida.»