Pulmatraditsioonid, mis on oma aja ära elanud

Pruut ja peigmees ei tohi üksteist enne tseremooniat näha

See ei kehti juba ammu. Uue trendi kohaselt näeb peigmees oma pruuti enne kõiki teisi.

Pruudi isa peab ta altari ette saatma

Ekspertide sõnul võib saatjaks olla ükskõik kes. Mõnede traditsioonide kohaselt on pruudi ühel käel isa ja teisel käel ema. Teistel juhtudel on bioloogiline isa saatnud pruuti pool teed ning kasuisa teise poole. Kõik oleneb pruudi elukäigust, väärtustest ja soovidest.

Pruutpaar peab rivis kõiki külalisi tervitama

Vanasti tervitas pruutpaar kõiki külalisi eraldi, kes seisid pikas rivis ning oma korda ootasid. Tänapäeval piirduvad paljud sellega, et käivad hiljem mööda saali külaliste laudades jutustamas ja klaase kokku löömas.

Pruudi vanemad maksavad pulma eest

See pole ehk Eestis nii levinud, kuid välismaal on olnud see pikka aega traditsiooniks. Nüüdseks saavad paarid enamjaolt ise oma pulma kulude katmisega hakkama. Kui vanematelt abi palutakse, ei eeldata seda täies ulatuses pruudi poolt.

Pruudipeol ei tohi musta värvi kanda

Musta värvi riideid on alati peetud matuste ja leina märgiks. Seega olid musta värvi kleidid pruudipidudel keelatud. Kuid mitte enam! Aina enam kasutatakse julgeid alternatiivseid värve nagu punane ja must.

Allikas: DailyMail