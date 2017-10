«Seksi ja linna» suur tüli! Cattrall ei saa aru, mis on SJP probleem

Ringelnud on kõlakad, nagu oleks see just 61-aastase Cattralli diivalik käitumine, mille tõttu «Seks ja linn 3» filmimine pooleli jäeti. Väidetavalt nõudnud Cattrall, et stuudio Warner Brothers peaks sel juhul toetama ka tema teisi projekte, aga kui nad seda ei tee, siis ei tee tema ka «Seksi ja linna».

«On väga ebaharilik, et mind meedias mustatakse just praegu, kui ma olen aasta aega öelnud kindlalt sellele projektile ei,» imestas Cattrall Piers Morgani saates. «Ning see on koht, kus ma pean «Seksi ja linna» inimeste ja eriti just Sarah Jessica Parkeri kohta ütlema, et nad oleksid võinud kõik käituda kenamini. Sarah Jessica oleks võinud käituda kenamini. Ma tõesti ei tea, mis tema probleem on. Ma pole sellest kunagi aru saanud.»

Cattralli sõnad järgnevad SJP nukrale kurtmisele, et tema oleks küll väga tahtnud jätkufilmi teha. «Ma olen väga pettunud, meil oli ilus, naljakas, südant murdev ja väga kaasaelatav käsikiri ja lugu. Ja pettumust ei valmista mitte ainult see, et nüüd me ei saa seda lugu rääkida ja seda läbi elada, vaid ka publik on olnud väga häälekas selles osas, et nemad tahaksid järgmist filmi,» ütles Parker Extrale.

Cattrall aga kinnitab, et ta pole kunagi projektist huvitatud olnud ning pole ka esitanud mingeid erilisi nõudmisi, mis vääriksid tema diivaks nimetamist. «Asi pole rahas, asi pole stseenide hulgas, asi pole selles. Asi on selges otsuses, jõustatud otsuses oma elus üks peatükk lõpetada ja alustada järgmist. Ma olen 61. See hetk on praegu.»