Lastega köögis: lustakad viinerikilpkonnad

Võimalikult varases eas lastele toiduvalmistamise tutvustamine arendab loovust ja käelisi oskusi ning kasvatab ka armastust kvaliteetse kõhutäie vastu.

Et aga laps huvituma panna ja põnevil hoida, tuleb toidutegemine põnevaks mänguks muuta.

Ühe võimalusena soovitab kokaraamatute autor Lia Virkus kilpkonnade meisterdamist. Need lustakad viineritest ja kotlettidest valmistatud neljajalgsed on ideaalne võimalus äratada lastes huvi kokkamise vastu ning on ühtlasi ka tore ajaviide, mida terve perega pikal nädalavahetusel või mõnel õhtupoolikul ette võtta.

Lustakad viinerikilpkonnad (neli tükki)

Koostisosad:

1 karp (260 g) tooreid hakk-kotlette (nt Rakvere)

12 viinerit

4 viilu ameerikapärast toorsuitsupeekonit

8 tera nelki

4 salatilehte

Valmistamine:

Tõsta kotletid küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile. Lõika iga kilpkonna jaoks 2 viinerit pikuti pooleks ja tee ühte otsa 3 sisselõiget varvaste jaoks. Torka 2 valminud viineripoolikut kotleti külgedele esijalgadeks ja 2 tagajalgadeks. Kilpkonna pea tegemiseks tuleb lõigata viinerist ära ¾ ja selle otsale teha sisselõige kilpkonna suu jaoks. Torka 2 nelki silmadeks ja vajuta viiner vastu kotletti. Et pea püsti püsiks, pane väike viineriots pea alla. Järelejäänud viineri neljandik pane kilpkonnale sabaks. Esimene kilpkonn on nüüd valmis, toimi samuti ka teistega.

Kilpkonnad valmis, lõika peekoniribad pikuti pooleks ja poolita need omakorda ka keskelt, et saaksid 4 piklikku ja kitsast riba. Pane 2 riba ühtepidi kotletile ja 2 teistpidi, et moodustuks ruudustik. Küpseta ahjus 200 kraadi juures 15 minutit või kuni viinerid harali ja kaunilt pruunikad. Lõpuks tõsta kilpkonnad ettevaatlikult salatilehele ja asuge nautima!