Mida teha, kui laps kipub valetama?

Kõige erakordsem lugu juhtus ühe kaheksa-aastase tüdrukuga, kes oma ema käsul valetama õppis, kirjutab Time. Ehk iga kord, kui keegi kodu ukse taga oli, ütles tüdruk, et ema on haige. Tegelikult oli tüdruku ema alkohoolik ja püüdis seda sel viisil varjata. Nii noorest east peale süstemaatiliselt valetama hakkamine, mõjutab inimest kogu elu.

Valetamise õpetamine

Tegelikult õpetame lastele valetamist ilma igasuguse pahatahtlikkuseta juba maast madalast. Näiteks jõuluvana ja päkapikud on ju fiktiivsed tegelased, kuigi iga lapsevanem nõustub, et see kuulub lapsepõlve juurde. Samas tõsisem mõju lapsele on see, kui ta kuuleb pealt, kuidas täiskasvanud üksteisega suhtlevad. Vanemad arvavad, et lapsed ei saa aru, kuid tegelikult saavad küll.

Kuidas käituda?

Kui lapsevanemad tabavad lapse valetamast, on nad väga pettunud ning kurjustavad, üritavad selgitada kui paha valetamine on või isegi karistavad lapsi. Kuid karistus ja keelitamine paraku ei tööta.

Parim viis lapse valetamise piiramiseks, on õpetada teda tõtt rääkima ehk muutma ta harjumust valetada. Üks võimalus on näiteks kiita last, kui ta on tõtt rääkinud. See ei pea olema isegi väga oluline sündmus või asi, mis ta üles tunnistas aga sellega annad oma lapsele heakskiidu ja signaali, et tõe rääkimine on õige. Teine võimalus on tuua talle mõni näide oma lapsepõlvest. Meenuta mõnda lugu, kui ise mõne pahandusega hakkama said ja kuidas sa selle üles tunnistasid. See jällegi kinnistab lapsele arusaama, mis on õige ja mis on vale käitumine.

Seega lapse karistamine ja temaga pahandamine ei too palju kasu. Tuleb läheneda metoodiliselt ja rahulikult. Kui laps üks kord on juba valetamise omaks võtnud, ei aita ainult näpu viibutamine ja kuri nägu.