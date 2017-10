Testi oma kaaslast: kui hästi ta sind tunneb?

1. «Mis mind õnnelikuks teeb?»

See on oluline asi, mida partneri kohta teada. Heas suhtes mõeldakse ka sellele, kuidas enda teist poolt õnnelikuna hoida.

2. «Mis ajab mind kõige rohkem närvi?»

Kui olete koos olnud rohkem kui paar kuud, peaks tal asi selge olema.

3. «Mille üle ma uhke olen?»

Kui sinu partner seda teab, mõistab ta ka sinu unistusi ja vajadusi paremini.

4. «Mida ma häbenen?»

Kui lähedased teie suhted on? Kui olete tõesti üksteise parimad sõbrad ja hingesugulased, teate ka üksteise nõrkusi minevikust.

5. «Mida ma kõige rohkem hindan?»

Mis on sulle elus kõige tähtsam?

6. «Millesse ma usun?»

Millised on sinu uskumused? Kas oled mõnda usku või usud saatusesse?

7. «Mis on minu tulevikuplaanid?»

Kuhu sa oma eluga tahad jõuda? See on oluline küsimus, mida sinu partner kindlasti peaks teadma. Kui teie tuleviku väljavaated on väga erinevad, on keeruline koos edasi minna.

8. «Mis mind erutab?»

Suhtes oi-kui-oluline punkt on seks. Kuid erutus ei pea olema alati seksuaalne. Kas su paariline teab, kuidas sind emotsionaalselt erksaks ajada? Mis jututeemad sul silmad põlema panevad?

9. «Kuidas mind rahuldada?»

Pikaajalises suhtes on teil aega üksteist rohkem tundma õppida, katsetada uusi asju. Kuid kõige alus on teadmine, mis sulle (ja talle) mõjub.

Allikas: EliteDaily