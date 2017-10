Viis kavalat asja, mida saad majapidamises «MacGuyveri teibi» abil teha

Toome Diply abiga mõned näited, kuidas tavalist hõbedast teipi majapidamises ära kasutada.

1. Kasuta seda, et avada purgikaasi – teibi kaane ümbert, jäta üks jupp vabalt rippuma, haara sellest ning tõmba. Kaas peaks lihtsalt avanema.

2. Kasuta libedate kingade julgestamiseks. Kui sul on kingad, mis kipuvad libedad olema, siis pane talla alla teipi. Nii on need natuke turvalisemad.

3. Kui sa jagad oma autot teiste inimestega, kes pidevalt juhiistet liigutavad, siis kasuta teipi, et märgistada kohta, kus sinu iste asub. Uuesti rooli istudes sõiduta iste enne autosse istumist õigesse asendisse.

4. Teibist ja värvirullist saad ise valmistada koerakarvade eemaldaja. Rulli teip ümber rulli ning asu pehme mööbli kallale – saadki tülikatest karvadest lahti!

5. Kasuta teipi, et katta peene aplikaatoriga tuubide otsi (nt superliim, silikoon jms) ja takistada nõnda kuivamist.

