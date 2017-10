Eratreeneri nipid: pikaajalise hea vormi saladused

Ära kunagi näljuta ennast

Nälgimine kaalualandamiseks on kõige halvem moodus. Paljudele tehakse 700-800 kalori menüüd, kuid Clinti sõnul pole see piisav. See ei täida ära organismi põhivajadusi. Teine halb otsus on teha trenni tühja kõhuga. Kui kehal pole piisavalt energiat, mida kulutada, hakatakse energiaks muutma sinu lihaseid.

Ära jälgi meeleheitlikult leitud toitumisplaani

Internetist või ajakirjast leitud näidisplaani jälgimine on väga halb idee. Toitumisnõustajad ja eratreenerid koostavad plaane individuaalselt, lähtudes konkreetse isiku organismist ja selle eripäradest. Väga jäikasid toitumisplaane järgides töötab see vaid juhul, kui teed seda püsivalt. Lühiajalised karmid dieedid on kasuks vaid ühekordsete ürituste jaoks (näiteks pildistamine, pulmad).

Vali endale sobiv treening

Pole treeningut, mis kõigile võrdselt sobiks. Vali enda elustiilist lähtuvalt sobilik trenn, mida naudid. Siis on ka tulemused kõige paremad. Kui soovid kasvatada lihast, on selleks parim aeg kella kahe paiku päeval, kuid rasvapõletuseks sobib paremini hommikupoolik. Kuid lõpuks pead siiski tunnetama ise oma keha ja vastavalt sellele toimima.

Allikas: DailyMail