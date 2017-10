Seoses haldusreformi ning valdade ühinemisega on lastekaitse spetsialistidel tekkinud põhjendatud hirm, et selle valdkonna ametnike ring, mis on niigi väike, kitseneb veelgi. Kui enne oli kolme valla peale heal juhul kolm spetsialisti, siis edaspidi jääb vaid üks. Praegune praktika aga näitab, et tegelikult peaks igas vallas olema kindlasti rohkem, kui üks lastekaitseametnik.