Nippe, kuidas paarina paremini pildile jääda

Ärge vaadake kaamerasse, vaadake teineteisele silma. Kaamerasse vaadates võtab ka keha hetkega imeliku ja jäiga poosi. Piilu kallima silma ja ole lõbus. Ära jää kramplikult põrnitsema ja jää iseendaks, õpetab Pure Wow.

Mõelge läbi, mis te oma kätega teete. Käte asend määrab suuresti ära, kui hästi pildid välja tulevad. Pane käed kokku kas enda ette vöökoha kõrgusele või selja taha, pista lõdvalt taskusse või aseta üks käsi oma puusale. Arutage see enne pildistamist läbi, et lõpuks ei oleks ühel iga pildi peal käed rippu ja õlad längus.

Või seiske väga lähestikku. Kui te ei suuda kuidagi otsustada, mida kätega teha, siis poe oma kallima kaissu ja võtke lõdva haardega teineteise ümbert kinni.

Selfit ei maksa alahinnata. Fotogeensus ei tähenda tingimata seda, et te peate kõrvuni naeratama. Pigem võiksite tabada sellise hetke, kui tunnete end vabalt ja omas mullis. Selleks, et paremat selfit saada, ärge poseerige. Olge loomuliku ilmega ja las pikema käega partner sirutab käe välja, et pilt ära teha.

Laske ühel sõbral end lihtsalt järgemööda pildistada. Kõige paremad ja armsamad paarpildid on need, kus te jääte iseendaks. Kui selle ühe õige foto saamiseks tuleb telefon täita 72 kaadriga, siis las olla. Kõik üleliigse saab hiljem ära kustutada, aga nii on teil lihtsam vabalt võtta ja loomulikult olla.