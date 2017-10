Värske ema, pane platsenta käest! Arstid kinnitasid terviseriske

Mom.me kirjutab, et terviseasjatundjad uurisid asja lähemalt ning leidsid – platsenta tarbimise tervisekasud on olematud. See uudis tuleb vaid mõned kuud pärast seda, kui Ameerika haiguste kontrolli instituut tuvastas juhtumi, kus rinnapiimatoidul olev beebi sai tõsise veremürgituse, kuna tema ema tarbis platsentakapsleid.

On inimesi, kes usuvad, et hormooniderohke emakoogi tarbimine aitab ära hoida sünnitusjärgset depressiooni, suurendada energiataset ja piimatootmist ning üldiselt taastuda sünnitusest. On ka neid, kes usuvad, et platsenta söömine aitab isegi viiruste vastu võidelda, kuid asjatundjad rõhutavad, et platsental sellised omadused puuduvad ja see võib sootuks haigusi edasi kanda.

Ajakirjas American Journal of Obstretics and Gynecology avaldati juhised arstidele ning soovitati neil mitte ignoreerida noori emasid, kel on platsenta tarbimise plaan, vaid neid suisa hoiatada, et nad seda ei teeks.

«Meil on arstidena kohustus rääkida tõtt,» ütleb dr Amos Grunebaum, kes töötab Weill Cornelli meditsiinikeskuses. «Ja tõde on see, et platsenta on potentsiaalselt ohtlik ning pole mingeid tõendeid, et see oleks kuidagi kasulik. Seega – ärge sööge seda!»