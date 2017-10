Puust ja punaseks: kuidas õigesti ananassi lõigata?

Üks hea vitamiini- ja elurõõmu allikas on kindlasti ananass, kuid seda tujukat vilja võib olla keeruline lõigata. Kuidas seda õigesti teha?

AllRecipes on valmis teinud õpetliku video, mis näitab, kuidas ananassi serveerida. Kõigepealt tasub valida õige küpsusega ananass – selle lehed peaksid olema ererohelised. Ka kesta õrnalt surudes saab teada, kas vili on küps: see peaks katsudes kergelt järele andma. Ninagi võib olla abiks: ananassi põhja alt nuusutades peaksid sa küpse puuvilja puhul tundma magusat head aroomi.

Õige küpsusega ananass olemas, asu kohe lõikama! Kõigepealt eemalda otsad, seejärel toeta ananass otsale ning eemalda koor külgedelt. Väiksema noaga lõika välja «silmad». Lõpuks eemalda südamik – lõika ananass pikkupidi neljaks ning seejärel saadki noaga kergelt südamiku eemaldada. Seejärel serveeri ananass endale meeldivaimal kombel! Head isu!