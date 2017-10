Teadlased avastasid, et kodune kohvimasin võib põhjustada haigusi

Prantsuse uurijad leidsid, et aur, mida mõned kohvimasinad ja -kannud eraldavad, võib põhjustada kodudes mürgiste seente kasvamist. Kui sa neid seenespoore sisse hingad, põhjustab see erinevaid sümptomeid, sealhulgas väsimust, peavalu, ärritust silmades, ninas ja kurgus, kuiva köha, peapööritust ja iiveldust, kirjutab Livestrong.

Süüdi pole kohvitass, vaid hoopis mitme asja kombinatsioon. Kui kohvimasin asub ruumis, mille seinad on kaetud tapeediga, siis võib sellel leiduda kolme eri tüüpi seent, mis saavad eriti kasvuhoogu, kui läheduses on auru eritav masin.

«Enamik õhus leiduvaid toksiine asuvad seene spoorides, kuid me leidsime ka väga väikeseid osakesi tolmus ja pisikestes tapeediosakestes, mida on kerge sisse hingata,» selgitab dr Jean-Denis Bailly, kes on uuringu autor. Töö avaldati ajakirjas Applied and Environmental Microbiology.

Lühidalt: kohvimasinast tulev aur aitab seentel kasvada, need omakorda aga saadavad õhku mürgiseid osakesi, mida sisse hingates võib haigestuda. Enne, kui sa aga võtad ette köögi kapitaalremondi ja viskad teekannu prügikasti, pea meeles, et uuring viidi läbi laboritingimustes ning mitte pärisköögis. Kaalu pigem õhuniiskuse eemaldaja kasutamist ning kui teed kohvi, siis hästi ventileeritud ruumis.