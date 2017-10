Neli lihtsat ja odavat nippi, kuidas kodus hambaid valgendada

Õnneks on meetodeid, kuidas saada hambaid valgemaks suurema vaevata ka koduste vahenditega, kirjutab Pure Wow.

Kurkum

See oranžikas vürts on tervisele väga kasulik ja sellega saab ka hambaid valgendada. Kurkumi kergelt abrasiivne tekstuur sarnaneb soodale, aga sel on lisaks põletikuvastane ja antibakteriaalne toime, mis parandab kogu suu tervist. Seda seda kookosõliga, harja hammastele ja jäta enne loputamist mõneks minutiks toimima.

Banaanikoor

Hõõru banaanikoore siseküljega oma esihambaid ja oota kümme minutit. Katsu see aeg oma huuled hammastest eemal hoida. Seejärel pese hambaid nagu tavaliselt. Kaalium, magneesium ja mangaan aitavad hammastele tekkinud plekkidega võidelda.

Brie juust

Teatud toidud (eriti punane vein) määrivad hambaid, kuid teised toidud teevad neid jällegi puhtamaks. Üks sellistest on valge juust, milles on palju kaltsiumi ja valke. Need teevad hambavõõba tugevamaks ja kaitsevad seda määrdumise eest.

Seller

Selleris on tselluloosi (tugev taimne kiudaine), mis on hea vahend hammaste puhtaks hõõrumiseks. Mõtle sellerivarrest kui looduslikust hambaharjast, mis aitab eemaldada hambakattu ja toidujääke, mis tekitavad hammastele plekke.