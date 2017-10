Neli nippi, kuidas parandada oma suhtlemisoskust

Teistega läbi käimine ja uute suhete loomine väga oluline, eriti tööalaselt ja karjääri mõttes. Kui sa ei ole hea suhtleja on sul ka väiksemad šansid olla edukas. Sellegi poolest on ka see oskus õpitav ja parandatav. Time on toonud välja mõned nipid, mis aitavad.

Kui suhtled, siis ära ainult räägi tööst. On raske mitte rääkida oma tööst, kuna see võtab nii suure aja meie elust, samas on alati teistel huvitavam, kui räägid ka millestki muust kui tööst. Näiteks kui sul on mõni hobi, siis alati võib sellest juttu teha või mõnest hiljuti kogetud sündmusest. Rääkida võib ka filmidest või teleseriaalidest, mida vaatad, kuna tõenäoliselt leiab sealt pidepunkte edasiseks vestluseks. Mõtle välja see valdkond, kus saaksid anda teistele nõu. Näiteks, kui sind on alati huvitanud toit ja sul on salajane unistus avada oma restoran, siis ära häbene sellest rääkida. Võib juhtuda, et saad uusi kontakte ja ideid, mis aitavad su unistuste teostamisele kaasa. Suhtle võimalikult paljudele eri valdkondade inimestega, kes võivad anda sulle nõu ja kus sa saad sõna sekka öelda. Vii inimesi kokku. Kui sa tead kedagi, kes oleks su sõbrale õige kolleeg või äripartner, siis ära pelga teda soovitada või kui sa ise otsid inimesi, kellega koostööd teha, siis võta teema jutuks. Inimeste kokku viimine on väga hea moodus uute suhete loomiseks. Ära karda olla ebakindel. Inimesed teavad, et ükskõik kui äge sa ei tundu, siis kõigil on oma miinused. See näitab, et oled siiski inimene. Kui tulevad jutuks asjad, mis ei ole nii hästi õnnestunud, siis tunnista sinagi, et oled eksinud. Ennast pidevalt kiites, ei jäta sa endast head muljet.