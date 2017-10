Turvakaamera näitab, kuidas «superlapsehoidja» päästis ohtu sattunud lapse

Iga lapsevanem teab seda kahtlusussi, mis võib hinge närida: kas palgatud lapsehoidja ikka on tasemel ning suudab mu lapse eest hoolitseda ning teda kaitsta? Californias Irvine'is elava Jonathan Lai perekond seda enam ei kahtlusta, kuna turvakaamerasalvestiselt on väga hästi näha, kuidas nende lapsehoidja kiire käitumine päeva päästis.

Lapsehoidja Jenna tuli koos pere kolme-aastase poisiga asju ajamast ning majja astudes tajus naine, et midagi on valesti. Ta ei teadnud, et nende äraolekul oli majja tunginud murdvaras. Kaamera salvestas, kuidas ta kõigepealt tuhnib läbi lapsehoidja käekoti, seejärel aga kõnnib läbi maja väärisesemete otsingul.

«See, et ta läks mu lapse tuppa ning et ma näen, kuidas ta sisse astus – see on minu jaoks kõige õudsem,» kirjeldab üleelamist pereisa Jonathan Lai.

Jenna kutsus majja astudes poisi enda juurde, haaras ta sülle ning kiirustas naabrite poole, kus ta teadis, et on turvaline. Ta tegutses nii kiiresti, et ei pannud isegi jalatseid tagasi jalga. Ning õigesti tegi – kui murdvaras oli Jenna häält kuulnud, tormas temagi alla.

Lai ütleb, et on ääretult tänulik ning liigutatud, et Jenna nende elus on ja poja eest hoolt kannab. Jenna ise aga end kangelasena ei tunne: «Ma lihtsalt armastan seda väikemeest!»