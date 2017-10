Kas eksiga peaks jääma sõpradeks?

On üks peamine põhjus, miks püütakse peale lahkuminekut sõpradeks jääda, kirjutab Huffington Post. See on fakt, et inimene, kes on maha jäetud, tunneb tõenäoliselt mõningast lohutust asjaolust, et temaga tahetakse sõbraks jääda. Ehk isegi, kui enam ei jagata voodit ega planeerita tulevikku, on vähemalt midagi, mis sellest suhtest alles on jäänud. Suhte lõpetajale on see aga oluline, kuna paneb teda veidi paremini kogu olukorra üle tundma.

Ehk nii mõneski mõttes on sõbraks jäämise soov ühelt poolt kaastunne ja teiselt poolt suhte n-ö pikendamine ehk üks saab lootust ja teine tunneb end paremini.

Samas on sõpradeks jäämine tihtipeale raskendatud, kuna see nõuab mõlemalt poolelt eneseületust. Sellele, keda maha jäetakse, ei pruugi sõprus tunduda alguses meeltmööda, vaid hoopis alandav. Peale selle, käib sellise sõprusega alati kaasas lootus, et äkki sellest kunagi kasvab jälle suhe. See võib aga olla hüljatud poolele emotsionaaselt raske ega aita teda sugugi suhtest üle saada.

Suhte lõpetajale jällegi, tähendab sõpradeks jäämine pidevat meeldetuletust süütundest ning süvendab emotsionaalset survet.

Seega, parim variant selles olukorras, oleks ikkagi esialgu sõprusega oodata. Kõige õigem on pidada meeles kauneid mälestusi ja ilusaid hetki, mis on koos veedetud. Ja kui suured tunded on lahtunud, võib mõelda sõpruse peale.