Video! Sotsiaalne eksperiment: kas mehed panevad tähele, mida sa kannad?

Uuringu viis läbi River Island, kes saatis viis naisnäitlejat kohtingule, kirjutab DailyMail. Kaaslaste seas oli nii poiss-sõpru kui lihtsalt meestuttavaid.

Laura Reeves, kes läks kohtama hommikul leitud Tinder-kaaslasega, vahetas oma riietust muljetavaldavad neli korda. Seehulgas pluusi, kingi, jakki, ehteid ja isegi teksaseid. Mees ei saanud midagi aru.

21-aastane Janelle Wynter kohtus tol õhtul enda kaaslasega, kellega juba viis aastat koos oldud. Ta vahetas oma riideid koguni viis korda. Seehulgas seelikut, pluusi, ehteid, kotti. Neli korda mees midagi ei taibanud, kuid viiendal korral tabas naise laua all seelikut vahetamas.

Jeanelle sõnas hiljem, et see eksperiment andis talle kinnitust, et mehed ei pane tähele selliseid asju, mida naised arvavad. Üheks vahetuseks oli lühike nahkseelik midi-pikkuses beeži seeliku vastu ja mees ei saanud midagi aru.

Helena Mitchell jõudis kohtingul vahetada riideid kolm korda. Kui tema välimus totaalselt muutus, küsis mees selle kohta. Kui naine otsustas riiete muutust eitada, jättis mees asja sinnapaika.

Rhonwen Cash läks kohtingule enda endise korterikaaslase sõbraga. Nähes, et mees ei pane tähele, küsis mehelt, mis värvi ta püksid olid. Mees sattus pisut segadusse, kuid ei väitnud kordagi, et praegused püksid pole samad, mis enne.

Yasmine Alice veetis ühtu enda noormehega, kellega koos pool aastat õnne jagatud. Ka tema mees ei näinud õhtu jooksul mingit muutust.

Vaata videot eksperimendist.