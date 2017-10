Ootamatult lahkunud muusik Tom Petty 11 tsitaati elust, vananemisest ja surmast

«Muusika on ilmselt ainus tõeline maagia, millega olen elus kokku puutunud. Sellega pole seotud ühtegi trikki, see on puhas ja tõeline. See liigutab, see ravib, see suhtleb, see teeb kõiki imelisi asju.»

«Tee midagi, mis sulle tõeliselt meeldib ja mis loodetavasti aitab maksta üüri. Mis minusse puutub, siis see juba ongi edu.»

«Ma pole just kutt, kes saab uute inimestega kiiresti sõbraks.»

«Ma usun, et pole just hea suhtumine, et vaid rikkusega tuleb enesehinnang.»

«Enamik asju, mille pärast ma muretsen, ei juhtu niikuinii.»

«Kui sa ei vanane, oled sa surnud.»

«Ma ei tea, mu muusika on tulnud alati sellest suunast, kust tuul parasjagu puhub. Olenevalt sellest, mis punktis ma oma elus parasjagu olen.»

«Vanemaks saades muutub su tervis sulle tähtsaks. Kõik kipub lagunema, sul alati kuskilt valutab.»

«Televisioon ei hooli sinust ega sellest, mis sinuga juhtub. See on neil päevil su tervisele sõna otseses mõttes kahjulik. See pole, muide, mingi pöörane kontseptsioon. Ma usun, et uudiste vaatamine on sulle halb. See teeb halba su füüsilisele ja vaimsele tervisele.»