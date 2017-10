Galerii: Eesti disain võlus Kanada publikut

Northern Spirit EstoStyle ürituste sari Torontos hõlmas efektset moeetendus-performance’it, mis toimus 29. septembril Royal Ontario Museum’s Friday Night Live Fashion sarja raames Toronto mainekas muuseumis üle 4000 pealtvaatajale ja 1.-2. oktoobril aset leidnud heategevuslikke moeetendusi Tartu College’is, kus oli avatud ka Eesti disainbrändide showroom ning toimusid kohtumised Kanada meedia, blogijate ja partneritega.

Eesti moe-, disaini- ja ilubrändidest olid Kanadas esindatud Tanel Veenre Jewellery, Oksana Tandit, Monton, Baltman, Ivo Nikkolo, D’Difference ja Sangar. Samuti oli moeetendusel ja showroom’is väljas Roberta Eineri looming.

Eestlaste ja Kanada-eestlaste ühise ettevõtmise eesmärgiks oli läbi disainiloomingu tugevdada ja arendada kultuurisidemeid Eesti ja Kanada vahel ning viia Eesti disain Kanada turule. Lisaks tutvustati publikule Eesti e-residentsuse ning Eesti kui turismisihtkoha võimalusi. Delegatsiooni liikmeteks olid brändid, kes soovisid lähemalt tutvuda just Kanada turu ning sealsete võimalustega.

Kanadas esitleti esimest korda Estonian Fashion Brands Associationi (EFBA) Northern Spirit kontseptsiooni, mis võtab kokku Eesti disaini põhjamaisuse modernses võtmes, hõlmates Eesti disaini ja moe rahvusvahelistele turgudele viimise värskelt loodud formaati, mis koondab erinevaid elemente, vaatemängulisest moetendus-performance’ist showroom’i ning esitlusmaterjalideni. Northern Spirit formaat on kohaldatav erinevatele brändide kooslustele, turgudele ning üritustele, võimaldades näidata meie moedisaini kõikjal maailmas ning olulistel Eestis toimuvatel sündmustel.

Toronto visiidi käigus linastus ka värskelt valminud Eesti disaini- ja moefilm, samuti pealkirja all Northern Spirit, mille kontseptsiooni autor on Helen Sirp ning mis valmis koostöös Estonian Fashion Brands Associationi (EFBA), Eesti Disainerite Liidu (EDL), Eesti Disaini Maja (EDM) ja Kaubamajaga. Eestimaa kaunis looduses valminud filmist leiab Roberta Eineri, Tanel Veenre, Tiina Talumehe, Kristina Viirpalu, Oksana Tanditi, Anu Samarüütli, Ivo Nikkolo, Baltmani, Montoni, Elmet Treieri, Sangari, Uncle Pauli, Framed by Karl, Riina O, Stella Soomlaisi, D’Difference’i ning Mari Masso tooteid.

Külastus Torontosse toimus koostöös EFBA (Estonian Fashion Brands Association), EERO (Estonian Ecumenical Relief Organization) ja ESC/VEMUga (Estonian Studies Center in Toronto). Tartu College’is toimunud heategevusliku moeetenduse tulu läheb puuetega laste, täiskasvanute ja vanurite taastusravi toetusprogrammideks Eestis.