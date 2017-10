Oru lossi perenaise Maria Jelissejeva vabasurma tõttu sai Päts suveresidentsi

Kauplused kui ostuparadiisid

Sajandivahetusel oli käes aeg tulla välja millegi enneolematu ja ennenägematuga. Grigori Vassiljevil olid olemas selleks nii ideed kui raha. Need pidid olema suurejoonelised poed, mis tutvustaks ostjatele uut, moodsat ja kliendisõbralikku kauplemiskultuuri.

Ta alustas Moskvast. Pärast pikki otsinguid langes valik Tverskaja tänaval asuvale vürstitar Beloselskaja-Belozerskaja tühjana seisvale lossile. Samas hoones oli Zinaida Volkonskaja kunagi pidanud kirjanduslikku salongi, kus Puškin ise võluvale perenaisele värsse kirjutanud.

Lossi ümberehitustöid juhendas Jelissejevi ihuarhitekt Baranovski ja pood õnnistati sisse täie hiilgusega 1901. aastal. Oma rikkaliku dekoori, kroonlühtrite, peeglite ja kõrgete lagedega oli see tõeline palee. Ühe esimese ostjana austas poodi Moskva kindralkuberner suurvürst Sergei Aleksandrovitš, tsaar Aleksander II poeg. Kuna suurvürsti eluase asetses kohe avatava poe vastas, saabus ta pompöössetele avapidustustele abikaasa seltsis jalgsi.

Ajakirjanikel kulus kogu selle toreduse kirjeldamiseks hulgaliselt tinti ja paberit. Kolmes saalis oli viis osakonda: gastronoomia, kolooniaalkauplus, kondiitritooted, puuviljad ja Baccara kristallnõud ja veiniosakond. Lettidel kõrgusid senitundmatute puuviljade mäed, kookospähklite püramiidid, laest rippusid tohutult rasked banaanide kobarad, pärlvannides ujusid seninägematud mereelanikud. Elektrilambid panid särama veini- ja šampanjapudelite patareid ning nende vastuhelk mängis kõrgetel peeglitel.

Nõukogude ajal nimetati kaubanduspalee «Gastronoomiks nr. 1». Seal liikus kaupu, mille olemasolust polnud lihtsal nõukogude inimesel aimugi. Kui Moskvasse jõudis kapitalism, jäi Jelissejevi pood veel pikaks ajaks mõnusalt vanaaegseks asutuseks. Nüüdseks on kaupluses tehtud ülipeen remont, tuues uuesti nähtavale lühtrid, peeglid ja kuldsed dekoorid ning veinitoa ukse kohal seinal ripub Grigori Jelissejevi portree.

/ arhiiv

Peterburiga oli lihtsam – uus pood pidi tulema Nevskile, sinna, kus kunagi vanaema oli tänavanurgal apelsine müünud. 1904. aastal valmis art noveau stiilis palazzo, mida kaunistasid Kreeka kaubanduse ja käsitööjumalate skulptuurid. Need oli valmistanud Amandus Adamson. Sellest sai Neevalinna uhkeim kaubamaja. Et mitte end korrata, ehitas Grigori Jelissejev läbi kahe korruse kõrguva poodide osa peale teisele korrusele 480-kohalise teatrisaali veel suurema fuajeega ja kolmandale korrusele kohvik-restorani. Igal õhtul kell kuus saluteeris peasissekäiku valvav Peeter I aegses livrees uksehoidja püssipauguga. Maja on alles tänapäevani ja kummalisel kombel on ta säilitanud läbi ajaloorägastiku isegi oma nime – «Jelissejevi pood». Kuigi teisel korrusel asunud teater on ümber ehitatud, täidab ka see algselt mõeldud funktsiooni – praegu on seal komöödiateater.

/ Mary Evans / Scanpix

Sama tüüpi šikk kaubamaja avati ka Kiievis.

Perekond hakkab murenema

Grigori Jelissejev oli väga uhke oma poegade üle. Ta rahuldas kõik nende soovid ja püüdis anda ajastu parimat haridust, lootes, et nendest saavad firma Vennad Jelissejevid väärikad pärijad. Vanim poeg Grigori oli asunud õppima sõjameditsiini akadeemiasse. Järgmises pojas Sergeis tärkas Pariisi maailmanäitust külastades huvi idamaade vastu. Ta asus õppima filosoofiat ja keeli. Temast sai esimene eurooplane, kes lõpetas Tokyo ülikooli jaapani keele alal. Nikolaid huvitas juriidika, Alekseid inseneriteadused. Kui ka noorim poeg, teismeliseeas Pjotr teatas, et tahab järgida vanemate vendade eeskuju, muutis see perepea murelikuks.