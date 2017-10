Lugejamäng: milliseid ilunippe õppisid oma emalt ja vanaemalt? Kirjuta ja võida kingitus Moekuulutajalt

Sõbranna uue lugejamängu teemaks on moe-, stiili- ja ilunipid, mida oleme oma emadelt ja vanaemadelt õppinud. Meenuta, milliseid väärt tarkusi on need tähtsad naised sinuga jaganud või mida on nad sulle oma eeskujuga õpetanud. Kirjuta meile ja osale Tartu Kaubamaja keskuse Moekuulutaja poolt välja antud auhinna loosis.

Auhind. / Sõbranna

Auhinnakotis on:

Moekuulutaja ajakiri

Värvilised mapid

Jumestustooted MAX FACTORILT

Juuksehooldustooted WELLALT

Passikaaned ja märkmik MORGANILT

30 € Partner kinkekaart KAUBAMAJALT

Tiit Pruuli raamat «Minu maailm. Romantiku(te) heitlused» APOLLOLT

Tasuta joogi vautšer COFFEE INilt

Vastuseid märksõnaga «Moekuulutaja» ootame aadressile naine@postimees.ee kuni 15. oktoobrini (k.a). Ära unusta lisamast oma kontaktandmeid, et saaksime sinuga võidu korral ühendust võtta. Toimetusel on õigus kirju toimetada ja lühendada. Soovi korral võib autor jääda anonüümseks.

Moekuulutaja 2017 / Sandra Palm

Moekuulutaja toob Tartusse sügismoe

Sügis jõuab Tartusse 14. ja 15. oktoobril - loomulikult koos värskeid trende esitleva Moekuulutaja üritusega. Neil kahel päeval on Tartu Kaubamaja keskus täis moeetendusi, muusikat ning melu. Laupäeval loob meeleolu kultusbänd Mahavok ning laval on spetsiaalselt Moekuulutajaks kokku pandud moe-show «Mood läbi sajandi».

Pühapäev on laste päralt - esinevad Daniel Levi ning Laulukaruselli võitja Krislin Sallo ja Rikko Sallo. Lisaks annavad võimsa lauluetenduse Laulupesa laululapsed.

Lastemoepäeval leiab II korruselt Eesti ja Skandinaavia disainerite lasteriiete ning sisustustoodete pop-up poed. Ka mitmed disainerid on ise kohal oma uusi kollektsioone tutvustamas.