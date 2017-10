Psühholoog Kätlin Konstabel: kui perre sünnib uus laps, aga vanem laps nii elevil pole

Et aidata vanematel natukegi mõista, mida võib kogeda uue lapse peatsest sünnist kuulda saav suurem laps, on palutud neil kujutleda järgmist olukorda. Teie abikaasa teatab teile täiesti ootamatult aga tohutu vaimustusega, kuidas ta on otsustanud teile lisaks võtta koju veel ühe naise või mehe… Sest need on ju nii toredad. Ta eeldab ka, et te jagate tema entusiasmi ja ootab ka, et te lisanduvat meest või naist õnnelikult tervitaks ja tema elu mõnusaks teha aitaks, sest ta on ju uus ja meeldib teile kindlasti. Te saategi aru, et varem ainult teile suunatud tähelepanu pole mitte lihtsalt pooleks jagatud, vaid uus kaasa vajab seda palju rohkem ja lisaks näete, kuidas teie vastu varem huvi tundnud inimesed on nüüd põnevil uue silmarõõmu iga väikesegi tegemise pärast.

Kas kõlab nagu unistuste olukord? Paljude jaoks ilmselt mitte. Vahel arvatakse koguni, et kirjeldatu suudab edasi anda vaid osakest sellest, mida kogeb vanem laps uue saabudes. Suhtes oleval täiskasvanul on varasemaid kogemusi inimestega, tal on nüansirikkam ettekujutus suhetest. Lapse – eriti kui ta on seni olnud ainus – maailma keskpunktiks ja tugisambaks on olnud tema vanemad. Seega pole sugugi liialdus öelda, et uudis uuest lapsest keerab vanema lapse hinges kõik segamini, tegemist on omamoodi leinaga.

Tegelikult saavad vanemad aga palju ära teha, et uue tita ja suurema lapse vahel ikkagi tekiks mõnus hooliv side.

Alustuseks võiks vanemad aktsepteerida, et vanem laps kogebki vära erinevaid emotsioone, mitte tingimata rõõmu. Armukadedus ja pahameel on loomulikud – lapsel on ju hirm, et uus tita võtab vanemate armastuse ära. Armukadeduse märgid võivad ilmuda nii siis, kui uus õde või vend on veel ema kõhus, aga võivad ka ilmuda alles peale tita sündi.

Ükski tunne ei tohiks olla vanemale lapsele keelatud – aga vanemad peavad õpetama vanemale lapsele, kuidas neid sobivalt väljendada (võib soovitada lapsel kas vihaselt laulda või titast mõni vihane pilt joonistada vms). Kui mudilane ütleb, et ta sooviks tita nüüd tagasi haiglasse saata, talle piisab, või et ta ei salli titat – see on normaalne. Üks reegel peab olema absoluutselt paigas: beebile ei tohi füüsiliselt liiga teha. Müksamine, näpistamine, löömine, raputamine on kõik lubamatud. Kui ilmneb väikegi märk, et väiksemat tahetakse lüüa vms, siis tuleb väga selgelt öelda, et seda ei tohi teha ning sõnumi ja piiride kinnitamiseks ka laste vahele seista.

Kuula, mõista, peegelda

Vanemad võiks kuulata suurema lapse tundeid, püüda neid mõista ja peegeldada. Kui vanem laps on kehvas tujus just siis kui ema peab väiksemaga tegelema või teatab, et «Teil pole mind nüüd enam vaja», saab öelda näiteks: «Sa oled päris kurb, et beebi võtab nii palju emme aega ära.» Võiks hoida ka tema mänguasju läheduses. Selleks puhuks võivad olla ka tavalistest natuke huvitavamad asjad. Siis tekib lapse peas seos, et aeg, mil ema on seotud väiksemaga, on tema jaoks teisel moel positiivne ja põnev.