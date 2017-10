Uuring paljastab, mitu tundi päevas töötada oleks mõistlik

Suurbritannias tehtud uuring väidab, et tegelik produktiivsus kahesatunnise tööpäeva jooksul on ainult kaks tundi ja 53 minutit, kirjutab Hello Giggles. Mõistlik oleks seega tööd teha intensiivselt ainut kolm tundi, mis hoiaks kokku ka ülejäänud viis, mille tööandja kinni maksab.

Katseisikutelt küsiti, kas nad tunnevad, et on terve päev tööl olles produktiivsed ja 79 protsenti vastanutest ütles ausalt, et kindlasti mitte.

Millega aga siis töölaua taga tegeletakse?

Uuring paljastas järgnevad asjad:

Sotsiaalmeedia jälgimine – 47 protsenti

Uudiste lugemine – 45 protsenti

Töökaaslastega töövälistel teemadel vestlemine – 38 protsenti

Kohvi joomine – 31 protsenti

Suitsupauside tegemine – 28 protsenti

Sõnumite saatmine – 27 protsenti

Näksimine – 25 protsenti

Söögi valmistamine – 24 protsenti

Telefonikõnede tegemine – 24 protsenti

Uue töökoha otsimine – 19 protsenti

Peale selle on meil vaja pika päeva jooksul tõusta laua tagant püsti ja hingata värsket õhku. Samas, selle jaoks tihtipeale aega ei leidu, mis jällegi mõjub laastavalt meie tervisele. Aeg näitab, millal kaheksatunnine tööpäev ümber saab, hetkel veel see reaalsuseks saamas ei ole.