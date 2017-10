Viis asja, mida kaalulangetamisega alustades ei tohiks kunagi teha

Harjumuste muutmine on raske, mistõttu tuleks seda teha järk-järgult, soovitab toitumisnõustaja Tory Tedrow väljaandes Women’s Health. Isegi kui leiad omale sobiva toitumisplaani, mis tundub igati sobiv, et sellele pikemaks ajaks kindlaks jääda, võib olukorra uudsus sind rajalt maha lüüa.

Uus plaan käes ja siht silme ees, pane tähele, et sa ei teeks neid levinud vigu, mis võivad su pingutused ära rikkuda.

Toitude või toidugruppide täielik välja jätmine

Kui oled mõelnud, et jätad gluteeni või piimatoodetega hüvasti ainult seetõttu, et kaalust maha võtta, siis on see suur viga. Kui sul pole nende vastu allergiat, siis võib see kaalulangetusplaane sootuks saboteerida. Jäigad piirangud võivad söögiisu suurendada, sest mis on keelatud, tundub veelgi ahvatlevam. Kui sa siis midagi «keelatut» maitsed, tundub see eriti maitsev ning tekib tahtmine kõigele käega lüüa.

Näljatunde ignoreerimine

Toitumisplaani järgi süües võid avastada, et mõni portsjon on sinu jaoks liiga väike ja sul läheb kohe kõht uuesti tühjaks. Nii on raske elada. Märksa mõnusam on see, kui õpid oma tajusid paremini tundma ja oskad vältida nii ülesöömist kui näljutamist. Kui sul on pärast söömist ikka kõht tühi, on ebatõenäoline, et suudad seda pikalt jätkata. Siiski tasub meelest pidada, et veidi aega enne uut söögikorda peabki tühja kõhtu tundma - see on normaalne.

Liiga järsk muutus

Toitumisplaani ja treeningkavaga ei pea alustama esmaspäeva hommikul ühekorraga. Nagunii on tegu pikaajalise muutusega ja sel teel võib ette tulla korduvaid möödalaske. Sa ei saa eeldada, et hakkad ühtäkki ülieeskujulikuks ja kõik loksub paika. Suured muutused tasub oma ellu lülitada jupphaaval, et ei tekiks tõrget ja tahet alla anda. Selleks, et kaal hakkaks päriselt langema ja ei tuleks kohe tagasi, tuleb uued kombed sisse harjutada ja omaks võtta. Regulaarsest trennist, väiksematest portsjonitest ja köögiviljadest peab saama uus normaalsus ning selleks võib minna kuid.

Une ohvriks toomine

Sotsiaalmeedias võib ikka näha neid, kes kiitlevad, et põrutavad varahommikul trenni või teevad omale poole ööni söögiportsjoneid külmikusse valmis. Ükski uus ponnistus ei tohiks tulla une arvelt, sest uni on kaalulangetamise juures sama oluline kui hea söök või trenn. Vähese une tõttu tõuseb söögiisu ja lihased ei saa piisavalt taastuda. Hea ja kosutav ööuni peab saama prioriteediks, sest unepuudus võib raske töö tulemused nullida.

Kaloripõletuse põhjal trenni valimine

Jooksmine võib põletada rohkem kaloreid kui jooga, aga kui sa seda vihkad, võib see omaette probleemiks kujuneda. Kui sa hakkad oma vihatud trennist viilima, ei ole sellest samuti mingit kasu. Vali omale selline treening, mis sulle päriselt meeldib ja mida teed hea meelega. Valik on väga lai. Kolm või neli joogat nädalas on oluliselt kasulikum kui vastutahtsi korra või paar korda jooksmas käimine.