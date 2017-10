Pluss-suuruses modell kaotas seksika fofosessiooni tõttu oma töö

Stephanie otsustas pilte teha selleks, et saada juurde enesekidlust ja vastanduda kehtivale piitspeenikesele kehakuvandile, vahendab Daily Mail. Pank, kus naine aga töötas väidab, et selliste fotode avaldmine ei lähe kokku nende peresõbraliku kuvandiga. See-eest sostiaalmeedias on Stephanie saanud oma fotode eest palju kiidusõnu ja julgustest. Fotod on teinud Bria Terry firmast Wolf & Rose Photography ja seda on Facebookis juba jagatud 85 000 korda.

Stephanie sõnul pole tema peigmees kunagi tema suuremast kehast probleemi teinud ja armastab teda nii nagu ta on. Ta loodab, et tema fotod suurendavad tolerantsust ka kurvikate naiste suhtes ja soodustavad mitmekesisemat arusaama ilust. Vaata fotosid.