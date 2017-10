Üks lihtne nõuanne vanemale, kuidas oma last arendada

Rääkimine on just oluline lapse verbaalsete oskuste seisukohalt. Pole isegi vahet, millest rääkida, vaid loeb see, et laps sellest huvituks. Näiteks kui on näha, et lapsel on hea tuju ja ta muudkui tahaks lobiseda, siis sellest tasub kinni haarata. Siin on mõned nipid, kuid vestlusi alustada.

Kõige paremini saab lapsega n-ö jutu peale siis, kui te teete midagi koos. Näiteks, kas jalutate pargis või sõidate autoga, kirjutab Business Insider. Pane tähele seejuures, mida su laps vaatab ja millest huvitub ning küsi nende asjade kohta. Kasuta aega, kui te ootate midagi. Näiteks bussi või arstiaega oodates on suurepärane võimalus alustada vestlust. Kui lapsel on igav, hakkab ta kujutlusvõime tööle ning temaga võib rääkida, millest iganes ja see omakorda arendab tema verbaalseid oskusi. Kui loed ette raamatuid, siis ära palu lapsel olla tasa, vaid lase tal vahele rääkida ja küsimusi esitada. Samuti võid ise küsida, kuidas raamatu tegelased talle meeldivad ja milliseid tundeid tekitavad. Veetke aega õhtusöögi laua ääres. Sel viisil saad huvi tunda lapse päevaste tegemiste vastu. Samuti on suur tõenäosus, et ta küsib ise küsimusi, mis on tal päeva jooksul tekkinud. Proovi nii palju kui võimalik telekat mitte sisse lülitada. Telekas ei soodusta suhtlust ja interaktsiooni. Räägi oma lapsele, mida sina lapsena tegid ja kogesid. Meenuta oma mälestusi sellest, mida koolis tegid või kellega mängisid. Räägi oma lapsega alati emakeeles. Paljud lapsevanemad proovivad keeleõppe eesmärgil lapsega hakata rääkima mõnes võõrkeeles, kuid see võib lapse hoopis segadusse ajada ja verbaalsete oskuste arengut segada.