Seksuaalne või mitte? Miks on Youtube'is videod sosistavatest inimestest?

ASMR-i kirjeldatakse kui õrna meeldivat judinat, mis tavaliselt algab kas pea või kaela piirkonnast ning liigub mööda selgroogu alla kutsudes esile rahuliku ja positiivse emotsionaalse seisundi. Selline reaktsioon tekib osadel inimestel teatud nähtavatele asjadele ja kuuldavatele helidele. Kui otsida teaduslikke allikaid, siis väga palju head infot ei leia, kuna ASMR on üsna värske nähtus.

ASMR-i videote loojad aga ütlevad vaatajate tagasiside põhjal, et nende videod aitavad inimestel lõõgastuda, uinuda ning neid rahustada ärevushäirete ja depressiooni puhul. Üks juhtivaid ASMR loojaid, Gentle Whispering ASMR, ütleb, et kuigi need videod võivad näida veidrad, siis mõju, mis neil osade inimeste elule on, on tohutu. Ta lisab, et kõige paremaid videosid saab luua, kui sa soovid inimestele anda. Peale sosistamise on palju erinevaid muid viise mõnusate judinate tekitamiseks: juuste kammimise heli, pintslihääled jne. Videote loomiseks kasutatakse mikrofone, mis võimaldavad helil n-ö liikuda ühest kõrvast teise. Mõned mikrofonid on lausa kõrvadega pead või klotsid.

Paljud ASMR-i videote loojad kasutavad rollimänge. Sellistes videotes meigib sind hoolitsev sõber, juuksur teeb peamassaaži või keegi justkui vestleb sinuga. Nende videote sisu mõistetakse tihti aga valesti ja ASMR-i võidakse pidada seksuaalseks. Tegelikult pole ASMR-i sisu eesmärk olla seksuaalne, kuigi eksisteerib ka selliseid loojaid.

Vaata videot ASMR videote loojatest ja kirjuta kommentaarides, milline on sinu mulje:

Kõige põnevamad ja suurema vaevaga tehtud videod näivad hetkel olevat sellisel autoril nagu Goodnight Moon. Goodnight Moon videotest on näha, et ta viib vaatajad justkui teise maailma ja näeb oma loominguga tohutult vaeva, proovides erinevaid rolle.