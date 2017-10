Lugeja: ma ei usu, et ma olen pedant, aga ma ei talu, kui teised ei korista

«Mina kuulun nende inimeste hulka, kellele meeldib koristada. Juba lapsena tegin oma toas igal kevadel ühe korraliku suurpuhastuse. Sorteerisin kõik ebavajaliku prügikasti, liigutasin mööblit, vahetasin kardinaid ja tegin kõike muud sarnast. Peaks mainima, et sellise koristuse osaliseks meie majas sai ainult minu tuba. Jah, minu vanemaid ja ka vanavanemaid korra-armastusega õnnistatud pole. Päris prügi sisse ei upu, aga asjade organiseeritus on olematu. Ilumeelest pole mõtet hakata rääkimagi. Olgugi, et ma enam püsivalt kodus ei ela, tekitab see minus frustratsiooni tänaseni, et teised minu arusaama kodu koristamisest ei jaga ning tihtipeale veedangi ema juurde sattudes nädalavahetuse seal koristades.

Ma ei usu, et ma oleksin jube pedant ja sellepärast arvaks, et keegi ei korista. On arusaadav, et praeguse kiire elutempo juures ei jõua iga päev maja või korteri peal koristustiiru teha, aga kord nädalas võiks selleks need tund või kaks võtta. Kui ka mees lihtsamate kodutöödega aitab, läheb koristamine väga kiiresti. Meie oleme elukaaslasega koristustööd ära jaotanud nii, et minu teha jäävad köök ja vannituba, elu- ja magamistoa eest, kus on peamiselt vaja vaid tolm ja praht ära koristada, jäävad mehe kanda. Kõige lõpus käin mina põrandad lapiga üle ja korras kõik ongi.

Kodu korras hoidmine peaks olema võimalikult lihtne ning õnneks soosib tänapäeval seda lai koristustehnika valik. Põrandad püsivad puhtad märkamatult tegutsevate robottolmuimejatega, põrandapesuks võib soetada vastava masina, mis lisaks mugavusele teeb oma töö ära märksa tõhusamalt kui tavaline lapiga pesemine. Võimalusi on palju. Võib-olla on mõnel ka arvamus, et sellised masinad on laiskadele kuid milleks võidelda tuuleveskitega kui sellise masina soetamisest muutub enda elu lihtsamaks.

Väärtushinnangud kujunevad lapsepõlves ning seetõttu on oluline, et vanemad võtavad selle aja ja panustavad kodu korrashoidu, sest lapsed õpivad läbi eeskuju. Ma näen enda vendade, vanemate ja vanavanemate pealt, milline suhtumine on edasi antud. Õnneks pole see raudkindel reegel ning nii saingi mina eeskuju oma asjade korrashoiuks tädilt ning kavatsen rohkem tähelepanu pöörata ka sellele, mis väärtushinnanguid ma oma lastele edasi annan.»