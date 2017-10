Sõbranna.ee eksperiment! Väike asi, mida teha juba täna, et olla õnnelikum

Elu paneb meid lihtsalt hedoonilisele jooksulindile: ükskõik kui kiiresti sa sellel masinal ka ei jookse, sa ei jõua kuskile. Põgenemistoas käimine või hea pidu võivad mingiks ajaks tuju tõsta, kuid inimese üldine õnnelikkuse tase jääb enam-vähem samaks. Me lihtsalt võtame asju, mis teevad meid õnnelikuks, iseenesestmõistetavalt. Niisiis, kuidas seda vähendada? Psühholoogid on mitmetes uuringutes näidanud, et üks kõige olulisemaid tegureid meie õnnelikkuses on tänulikkus.

Tänulikkus on läbi aegade olnud paljudes religioonides ja filosoofias hinnatud väärtus. Kuid kui meile meenutatakse, et peaksime tänulikumad olema, siis see võib algul isegi pahandada. Sellega öeldakse justkui, et jäta kõrvale oma ambitsioonid, rahuldu sellega, kuidas asjad on. Läänelikus ühiskonnas on aga edu eelduseks just see, kui me oleme natuke rahutud ja püüdleme kiiremini, kõrgemale, kaugemale.

Tänulikkus tähendab aga teadlikkust ja tänutunnet heade asjade eest, mis inimesega juhtuvad. See tähendab mitte rahuldumist, vaid teadvustamist, et meil on juba praeguses hetkes väga häid põhjuseid, miks rahul olla sellega, kes me oleme ja mis meil. Tänulikkus muudab inimeste üldist meeleolu positiivsemaks ja vähendab negatiivset meeleolu. Kui inimesel on kalduvus olla tänulik, siis see seostub positiivselt empaatia, andestuse ja abivalmidusega.

Selleks, et suurendada tänulikkusetunnet endas, võib pidada tänulikkusepäevikut. See tähendab regulaarset mõtlemist oma elukogemuste üle, mis teevad sind tänulikuks. Hoia tänulikkusepäevikut enda voodi juures ja kirjuta soovitatavalt iga õhtu enne magamaminekut sellesse viis asja, mille eest sa tänulik oled. On tõestatud, et inimestel on tänulikkusepäeviku pidamise järel üleüldiselt suurenenud heaolu, sealhulgas positiivsem vaade elule ja vähem tervisekaebusi.

Proovisin tänulikkusepäeviku täitmist viis päeva ja arvan, et jätkan sellega ka edaspidi. Oprah on öelnud, et see, et ta nüüdseks rohkem kui 20 aastat tagasi tänulikkusepäevikut pidama hakkas, on üks kõige paremaid otsuseid, mis ta oma elus teinud on. Tunnen samuti, et otsus on väga hea, sest tunnen end positiivsema, optimistlikuma ja rahulikuma inimesena, aga samas ka tugevamana. Oma töönädalale tagasi vaadates ja päevikut lugedes sain aru, et minu elus on väga palju asju, mis on ebatavaliselt head. Mul on palju, mille eest tänulik olla. Samas, kõige tähtsam on minu arvates õppida hindama just lihtsaid asju: päikesepaistet, linnulaulu, mõnusat tuult, sooja naeratust.

Heast toidust lähedasteni

Siin on mõned näited minu selle nädala päevikust:

«Ma olen tänulik oma nullkulu kohvi ja juusturulli nautimise võimaluse eest Lux Expressis päikesetõusu ajal.»

«Ma olen tänulik, et sain täna lõunal nii head toitu.»

«Ma olen tänulik, et mul on sõbranna, kes mind usaldab ja koju ootab.»

«Ma olen tänulik, et mulle pakkus täna üks võõras mees abi kottide tassimisega.»

«Ma olen tänulik, et müüja iseteeninduskassas oli nii abivalmis.»

«Ma olen tänulik, et ma sain käia MyBeat trennis. Seal olid nii head nostalgilised lood taustaks.»

«Ma olen tänulik, et ma pidasin tänase päeva vastu.»

Proovi samuti tänulikkusepäevikut nädal aega pidada ja vaata, mida sina märkad? Kuidas tänulikkusepäeviku pidamine sinu meeleolule mõjub? Kirjuta oma kogemusest kommentaaridesse.