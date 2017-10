Sügise alguses on maailma suurimates pealinnades käimas moenädalad. Ka mitmed Eesti disainerid on ühel või teisel viisi esindatud. Seitsmestega jagasid lõppenud moenädala muljeid kaks eestlannast moeblogijat, et näidata, milline pöörane seiklus on üks moenädal tegelikult. Kusjuures tuleb ära mainida, et meie moesaadikud Inna ja Kätriin said komplimente printsess Diana lemmikdisainerilt isiklikult.