Pulmakorraldajad paljastavad: märgid, et värske abielu jõuab lahutuseni

Pruut on tõeline bridezilla (või peigmees on tõeline groomzilla)

Pruudid (ja ka peigmehed) võivad vahel pulmade eel täielikult pea kaotada. Vahel on lihtsalt kurb vaadata, kuidas üksteisel nägu täis sõimatakse. Olgugi, et emotsioonid võivad tähtsa päeva eel üle pea loksuda, kuid lugupidamatus enda tulevase osas viib kiirelt teelahkmeni.

Isamees või pruutneitsi ei maini oma kõnes enda sõbra/sõbranna tulevast kaasat

Tundub väike asi, kuid see, kui parima sõbra kõnes on kuulda ülistusi vaid oma lähedase kohta, kuid mitte ühtegi sõna tema tulevase kaasa, siis ei ole see hea. Ei ühtegi sõna nende hea suhte, tugevate tunnete või suurepärase kaaslase kohta. Tihti on sellise hoolimatuse taga sallimatus. Võib olla ei salli pere või sõbrad tema tulevast, mis mõjutab tugevalt ka suhet ennast.

Üks partneritest teeb pulmadega seotud otsuseid teise selja taga

Pulmad on paari ühine ettevõtmine ja oluline sündmus. Kui üks otsustab ise kõik küsimused teise teadmata, tekitab see pulmakorraldajates närvilisust. Kuidas see paar tulevikus reaalse elu probleeme lahendab?

Rohkem ollakse huvitatud pulmast kui suhtest endast

Põhiline fookus läheb pulmade ja glamuuri peale. Suhe ja partner jäävad tagaplaanile. Selle lõksu lähevad tihti eriti nooremad pruutpaarid.

Ämmad-äiad käituvad juba pulmas vaenulikult

On olnud olukordi, mil ämm juba pulmas pruudi peale pildistamisel karjub. Ühes pulmas naljatles äi pulmatoosti ajal, et tema tütar oleks suutnud parema mehe leida. Ei pea vist mainima, et sellises suhtes on sadu viise, kuidas see abielu rappa läheb.

Pruutpaar veedab kumbki pulma eraldi

Külalisi on palju ja nad on kõik pruutpaari pärast sinna saabunud. On loogiline, et sooviksid kõikide nende jaoks paar minutit aega leida, et tervitada ja tänada. Vahel nõuab see ka eraldi mööda saali ringi käimist. Kui aga terve pulmapidu veedetakse eri seltskondades, siis tekitab see küsimusi.

Pulma nimel võetakse hiiglaslik laen

Värske abielupaar on suurter rahalistes võlgades juba enne enda ühise elu alustamist. Rahaprobleemid on lahkuminekute põhjuste eesrinnas, mistõttu ei pruugi selliselt abielu alustades pikka pidu olla.

Pruutpaar ei arvesta üksteise vajadustega

Ühes pulmas oli pruut, kes oli vegan. Peigmees keeldus taimetoitu tellimast, kuna enamus külalised on lihasööjad. Isegi, kui kokk oli valmis pruudile eraldi söögi valmistama. Kui paar ei suuda aktsepteerida üksteise olulisi põhimõtteid (või ignoreerib teise vajadusi), siis ei pea vist mainimagi, et see paar on tänaseks lahus.

