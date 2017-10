Ebatervislikud toidud, mida inimesed tervislikeks peavad

100-protsendilised mahlad

Kuigi sajaprotsendiline puuviljamahl tundub väga tervislik, sisaldab see palju puuviljasuhkrut. Kuidas on võimalik, et puuvili ise on tervislik koos oma suhkrutega, kuid mahl mitte? Kui puuviljast tehakse mahla, siis pressides kaovad kiudained, mis aitavad suhkrul aeglaselt organismis imenduda. Seetõttu lennutab mahl insuliini taevasse. Lisaks saad mahlaga tõenäoliselt rohkem kaloreid, kuna mahlana puuvilju tarbides ei saa aju signaali, et kõht täis oleks. Seega tarbid rohkem.

Mikrolaineahjus tehtud popkorn

Plaksumais võib olla suurepärane tervislik snäkk, milles palju kiudaineid, vähe kaloreid. Välja arvatud juhul, kui see tuleb mikrolaineahjust. 2015. aastal väljendasid teadlased ajakirjas Environmental Health Perspectives muret seoses mikrolaineahjus tehtava popkorni keemiliste lisandite pärast. Ka plaksumaisi kotid on tihti kemikaalidega kaetud.

Dieetjoogid ja kunstlikud magusained

Dieetkoola tundub tervislik alternatiiv tavalisele kokakoolale? Tuleb välja, et mitte. Kuigi üritad suhkruvaba joogiga vältida ülekaalulisust, siis on leitud seoseid kunstlike magusainete ja ülekaalulisuse vahel nii täiskasvanutel kui lastel. Kuna kunstlikud magusained ei saada ajule signaali tarbimise lõpetamiseks, tekitavad need hoopis suuremat janu ja magusavajadust.

Rasvata ja madala rasvasisaldusega toidud

Selleks, et pakkuda väherasvast või rasvata toitu, peab sinna maitset lisama mingil muul moel. Tavaliselt on selleks suhkrud, soolad ja nii edasi. Ehk siis, ühest kohast oled tervislik, teisalt toitud hoopis kahjulikumalt.

Allikas: TheList