Milles peitub hea seksi saladus?

Kõlab uskumatult aga võib olla ka vastupidi, et mehed tahavad hoopis pikka eelmängu ja naised kähkukat, kirjutab Psychology Today kolumnist Isadora Alman. Kitsas arusaam naise seksuaalsetest vajadustest võib viia selleni, et naised arvavd, et see, mis meeldib meestele, peab ka neile meeldima.

Seksi käsiraamatud ja õpetused on seetõttu üsna mõttetud, kuna pakuvad teatud standardpoose ja tehnikaid, mis ei pruugi üldse toimida. Seksiga on üljuhul nii, et selleni, mis meeldib, peab ikka ise jõudma.

Kuid mis on siis hea seksi saladus?

Nii üllatuslik kui see ka pole, on selleks teineteisele tähelepanu pööramine. Ja ongi kõik! Kuna naised on tihti stressis oma kehakuvandi ja mehed oma soorituse võimekuse pärast, siis selline lihtne asi nagu tähelepanu üksteisele, jääb tihti tagaplaanile.

Kui sa paned tähele oma partneri keha ja liigutsui, on ka loomulik, et sa tajud paremini, mis talle meeldib ja kuidas talle meeldib. Väikesed puudutused ja liigutused on lõppkokkuvõttes hea seksi seisukohalt väga olulised. Alati võib ka muidugi küsida, et kuidas või mida teha.

Samuti on hea seksi puhul oluline huumor ja soojus. See on ikkagi nauding, mitte mingi tõsine tegevus. Seega, hea seksi kaks märksõna on: tähelepanu ja rõõmsameelsus!