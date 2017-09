Viis toitu, mis aitavad suhkruisu peletada

Isegi värskelt täis pakitud kõhuga võib vahel tekkida taltsutamatu magusaisu, eriti kui maiustused on kogu aeg nina all. Ilmselgelt ei söö sa siis enam vajadusest, vaid otsid naudingut. Sellest saab ajapikku lahti, kui oma harjumusi muuta, kuid algus on raske.

Alustuseks jälgi, et sul ei olekski kodus selliseid toitusid, mille söömist sa tegelikult õigeks ei pea ja varu omale valmis midagi tervislikku, et suure isu korral oleks midagi näksida. Toitumisnõustaja Kristina Larue pakub blogis Hello Healthy välja viis sööki, mida võiksid süüa magustoidu asemel kas pärast sööki, hommikusöögiks või hilisõhtuseks vahepalaks.

Marjad

Magusas mahlas ja kuivatatud puuviljades on vähe kiudaineid, aga palju suhkrut. Värsked marjad on igal juhul kasulikumad, sest kiudainete tõttu eralduvad neist naturaalsed suhkrud aeglaselt. Eriti kasulikud on vaarikad, mustikad ja maasikad. Kui sul on kange isu jäätise järele, sega blenderis külmutatud marju poole banaaniga, millest saad jäätisele sarnase kreemi.

Mandlid

Südamele tervislike rasvadega mandlid aitavad tasakaalustada veresuhkrutaset ja hoiavad seega ka söögiisu kontrolli all. Tänu rasvadele püsib täiskõhutunne, mis vähendab ohtu, et sa haaraks millegi järele juba enne järgmist söögikorda.

Kreeka jogurt ja keefir

Suure magusaisu taga võib olla ka soolebakterite tasakaalu puudumine. Soolestiku bakterite tasakaalu taastamiseks on kasulik süüa maitsestamata või vähemagusat Kreeka jogurtit ja keefiri, milles on palju probiootikume. Kreeka jogurtis on ka palju valke, mis aitavad kõhtu täis hoida.

Sellerivarred maapähklivõiga

See on suurepärane snäkk, sest selleri kiudained sobivad hästi kokku maapähklivõi valkude ja tervisliku rasvaga, et pakkuda stabiilset energiat.

Kõrvitsaseemned

Peale selle, et kõrvitsaseemnetes on ka palju valke, kiudaineid ja rasvu, on neis ka tublisti magneesiumi. Kui sul on pidevalt šokolaadiisu, on võimalik, et sul magneesiumipuudus, sest kakaos on seda väga palju. Magneesiumi leiab hästi veel rohelistest lehtköögiviljadest ja teistest seemnetest.