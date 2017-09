Galeii: D_O_M vallutas Disainiöö

Disainiöö omanäolisel moeetendusel D_O_M – DISAIN ON MOES eksponeeriti 28. septembril kontseptuaalse vaatemängu kaudu püünel rõivad, mille loomisele pühendatud aeg on olnud piisav selleks, et leida ka praegu aega nende vaatamiseks. Lavastuse jooksul avanesid brändide sisu, nägu ja tegu läbi elamusliku sündmuse. Oma loomingut näitasid Eesti päritolu ambitsioonikad tegijaid, kelleks on brändi eksistentsi fikseerinud arenevad, uusi väljundeid otsivad ja uusi turge avastavad tegevdisainerid.