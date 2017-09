See on põhjus, miks seksi vastu huvi hääbub

Väljaandes BMJ Open avaldati 2010.-2012. aasta vahel tehtud seksiteemaliste uuringute analüüs. Uuringusse mahtusid 4839 meest ja 6669 naist vanuses 16-74, kel oli möödunud aasta jooksul vähemalt üks seksuaalpartner, edastab Prevention.

Tulemused on huvitavad. 15 protsenti kõigist meestest ja 34 protsenti naistest tunnistas seksi vastu huvipuudust. Teadlased tegid selgeks, et see huvipuudus sõltus osaliselt vanusest, aga ka kummagi soo vaimsest ja füüsilisest tervisest. Eriti valdav oli see nende meeste ja naiste seas, kel oli varem esinenud suguhaigusi või keda oli vägistatud.

Ühtlasi selgus, et huvi seksi vastu oli väiksem neil, kel oli uuringule eelnenud aasta jooksul seksuaalseid probleeme, kes ei tundnud oma partneriga emotsionaalset lähedust ning kes ei saanud sekist vabalt rääkida.

Selgelt tuli aga uuringust välja, et nagu mainitud, siis naiste huvipuudus seksi vastu on suurem kui meestel. Miks nii? Uurijad leidsid, et see sooline lõhe on valdav suhetes, mis on kestnud üle aasta aja. Pikas suhtes olnud naistel ei olnud enam nii suur huvi seksi vastu kui meestel.

Naised, kes seda artiklit loevad, ei olegi ehk väga üllatunud. Selge see, et suhte alguses on kirelõõm midagi muud kui aastate pärast. Uuring kinnitab aga veel, et suhtes särtsu säilitamise nimel on väärt vaeva näha. Seksuaalelust päris ilma jäämine ei ole ju ka väga ahvatlev.